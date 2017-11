ကာဒိုုနာကိုု ဖီဖာမွ ကမၻာ့ဖလားပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သင့္

ေသာၾကာေန႕ညပိုုင္းက ခ်စ္ၾကည္ေရးေျခစမ္းပြဲအျဖစ္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ေတာင္ကိုုးရီးယား အသင္းနဲ႕ ကိုုလံဘီယာအသင္းတိုု႕ရဲ႕ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ေတာင္ကိုုးရီးယားအသင္းက (၂)ဂိုုး (၁)ဂိုုး နဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဆိုုပါႏိုုင္ပြဲဟာ ေတာင္ကိုုးရီးယားလက္ေရြးစင္အသင္းအတြက္ မတ္လေနာက္ပိုုင္း ပထမဆံုုးႏိုုင္ပြဲျပန္လည္ရရွိမႈျဖစ္ျပီး ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ရဲ႕ ဒုုတိယေျမာက္ႏိုုင္ပြဲ လည္းျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ေတာင္ကိုုးရီးယားအသင္းအတြက္ သြင္းဂိုုး(၂)ဂိုုးစလံုုးကိုု ဆြန္ဟီမင္ ကသြင္းယူေပးခဲ့ျပီး ကမၻာ့အဆင့္ကစားသမားေတြပါ၀င္တဲ့ တစ္ဖက္အသင္းကိုု အႏိုုင္ရရွိခဲ့ တာေၾကာင့္ ကစားသမားေတြအေနနဲ႕လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါဟာ ကမၻာ့ဖလားမတိုုင္ခင္ ပြဲၾကိဳ ႏိုုင္ပြဲဆိုုတာထက္ အမ်ားၾကီးေျပာစရာေတြရွိေနပါတယ္။ အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ေတာင္ကိုုးရီးယားအသင္းေခါင္းေဆာင္ ကီဆြန္ယန္း နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုုျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ မိနစ္(၆၀)အေက်ာ္မွာ ကိုုလံဘီယာကြင္းလယ္ကစားသမား အက္ဒ္၀င္ကာဒိုုနာ ဟာ ကီဆြန္ယန္းဘက္ကိုုလွည့္ျပီး ရံႈ႕ခ် ေလွာင္ေျပာင္တဲ့ အမူအရာတစ္ခုုကိုု လုုပ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ကာဒိုုနာရဲ႕ ဒီလိုုအျပဳအမူကို တီဗီဖန္သားျပင္မွာၾကည့္ရႈေနၾကတဲ့ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေတာင္ကိုုးရီးယားျပည္သူေတြ မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

[NO TO RACISM]

Colombia Edwin Cardona is racist?

Match: South Korea vs Colombia pic.twitter.com/rUhrJ7zK2l

— TruePass_Football (@TruePass_Jun) November 10, 2017