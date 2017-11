၂၀၁၇-၂၀၁၈ အိႏိၵယစူပါလိဂ္ မိတ္ဆက္

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ အိႏိၵယစူပါလိဂ္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို လာမည့္ တစ္ပတ္မွာ စတင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိတ္ဆက္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘာလံုးခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားေတြကေတာ့ အိႏိၵယစူပါလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ရာသီသစ္ကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ေစာင့္ေမ ွ်ာ္ေနၾကပါၿပီ၊ ကမၻာ့ ဒုတိယ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ႕ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုက သင့္ကို ဖမ္းစားႏိုင္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ ၊ တစ္ျခားဥေရာပ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးေနတဲ႔ သင့္ကို အိႏိၵယစူပါလိဂ္ နဲ႔ ရင္းႏွီးေစဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကူညီေပးေတာ့မွာပါ။ သင္သိဖို႔ လိုအပ္တာကေတာ့ အဓိက က်တဲ့အခ်က္ (၅) ခ်က္တင္ပါ။

အိႏိၵယစူပါလိဂ္ ဆိုတာဘာလဲ။

ခရစ္ကတ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးမားလွတဲ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ အိႏိၵယစူပါလိဂ္ ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲကို (၂၀၁၄) ခုႏွစ္ကစတင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုဆိုရင္ေတာ့ (၄) ရာသီေျမာက္ ေဘာလံုးရာသီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖတ္သန္းေတာ့မွာပါ။

တျခားလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြ က်င္းပတဲ့ပံုစံနဲ႔ အနည္းငယ္ကြဲထြက္ေနၿပီး အိႏိၵယစူပါလိဂ္ မွာပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိဖို႔ ေငြေၾကးသံုးစြဲတဲ့ပံုစံကေတာ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေမဂ်ာလိဂ္ ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရဲ႕ ေအလိဂ္တို႔နဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အသင္းေတြဟာ ၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိေစဖို႔အတြက္ ေလလံစနစ္နဲ႔ ပံုစံတူ စနစ္တစ္ခုနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲကို ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္အသင္း အေရအတြက္ ကေတာ့ စုစုေပါင္း (၁၀) သင္းျဖစ္ၿပီး ATK, Bengaluru FC, Chennaiyin FC, Delhi Dynamos, FC Goa, Jamshedpur FC, Kerala Blasters, Mumbai City, NorthEast United and Pune City စတဲ့အသင္း (၁၀) သင္းပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာပါ။

ၿပိဳင္ပြဲကို လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ကေန (၂၀၁၈) မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း (၁၀) သင္း အိမ္ကြင္း အေ၀းကြင္းပံုစံနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္ေပးၿပိဳင္ပြဲ ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ အမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိတဲ့ထိပ္ဆံုးအသင္း (၄) သင္း ဆီမီးဖိုင္နယ္အျဖစ္ ႏွစ္ေက်ာ့ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၿပီး အႏိုင္ရရွိတဲ့အသင္းႏွစ္သင္း ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကစားကာ ခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏိၵယမွာ အျခားလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြေကာ မရွိေတာ့ဘူးလား။

ဟုတ္ကဲ့ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္တည္းက စတင္က်င္းပေနခဲ့တဲ့ I League လို႔ေခၚတဲ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆံုး အမွတ္ေပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုရွိေနခဲ့ပါတယ္။

History was made as they lifted the trophy and won a million hearts!

The Champions of the #HeroILeague – @AizawlFC. pic.twitter.com/7texu5wL2D — Hero I-League (@ILeagueOfficial) May 1, 2017

အိႏိၵယစူပါလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲစတင္က်င္းပခ်ိန္မွာေတာ့ ေငြေၾကးေျမက္မ်ားစြာ သံုးစြဲၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကို လူပိုမိုစိတ္၀င္စားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး I league ၿပိဳင္ပြဲထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲ စတင္က်င္းပခ်ိန္မွာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အသင္းမ်ားရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအပါအ၀င္ အိႏိၵယေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ရပ္လံုးကို အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္စြဲတဲ့အသင္းအေနနဲ႔ AFC Champion League ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိလား။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေသးပါဘူး။ လာမယ့္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္မွာေတာ့ AFC Cup ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္္ ရရွိရန္အတြက္ ပစ္မွတ္ထားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

CONFIRMED: ISL to Replace Fed Cup. Winner will get direct Slot to AFC Cup Games. I-League Winner to Play AFC Champions League Play-Off Rd. pic.twitter.com/LwhHHCyenP — Indian Football-WC (@IFTWC) July 25, 2017

I League ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲတဲ့အသင္းကို ပထမဆံုး AFC အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲေတြကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး AFC Champion League ၿပိဳင္ပြဲကိုေတာ့ ေျခစစ္ပြဲ ပထမအဆင့္ကေန စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္္သြား ရမွာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္အနာဂါတ္ မွာေတာ့ အိႏိၵယစူပါလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွ ခ်န္ပီယံအသင္းကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ားဆံုးဗိုလ္စြဲထားခဲ့တဲ့အသင္း

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ (၃) ရာသီအတြင္းမွာေတာ့ Atletico de Kolkata(ATK) အသင္းက (၂) ႀကိမ္ဗိုလ္စြဲထားခဲ့ၿပီး (၂၀၁၆) ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ လက္ရွိခ်န္ပီယံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

On 20th December 2014 Atlético de Kolkata defeated Kerala Blasters to become the #1STCHAMPION of Indian Super League. pic.twitter.com/CigJIrPLYh — Hero MotoCorp (@HeroMotoCorp) October 8, 2015

Atletico de Kolkata(ATK) အသင္းမွာ လူး၀စ္ဂါစီယာ ၊ ေပၚစတီဂါအစရွိတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ ကစားသမားမ်ား ပါ၀င္ကစားခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိအသင္းကို နည္းျပေနတဲ့သူကေတာ့ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ အသင္းရဲ႕ ဂႏၱ၀င္ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ရွရင္ဂမ္ နည္းျပအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ခ်န္ပီယံဘြဲ႔ကိုေတာ့ Chennaiyin အသင္းက ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရင္းႏွီးခဲ့တဲ့ ဘယ္နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမားေတြ လက္ရွိ အိႏိၵယ စူပါလိဂ္မွာ ကစားေနသလဲ။

Our official jersey launch held at Quest Mall with Sanjiv Goenka, Teddy Sheringham, Robbie Keane and Mr. Utsav Parekh. #ATK #AamarBukeyATK pic.twitter.com/3Piwo0sX04 — ATK (@WorldATK) November 6, 2017

တစ္ခ်ိန္က ပရီးမီးယားလိဂ္ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ကစားေတြျဖစ္တဲ့ ေရာ္ဘီကိန္း ၊ ဘာဘာေတာ့ဗ္ ၊ ၀က္စ္ဘေရာင္း အစရွိတဲ့ကစားသမားေတြ အျပင္ အိႏိၵယလက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕ ကစားသမားေတြလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစား ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ဘန္ဂါလူရူအသင္းမွာလည္း အိႏိၵယနာမည္ေက်ာ္ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆူေနးလ္ ခ်ာဟီထရီ ပါ၀င္ကစားေနၿပီး ဆန္ဒူအသင္းမွာ ဂိုးသမား ဂါပရတ္ဆင့္ ၊ ခ်န္ႏိုင္ရင္းအသင္းမွာ ေဂ်ေဂ်း လယ္ပတ္ခူလာ ၊ ATK အသင္းမွ အိႏိၵယရဲ႕ ကြင္းလယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို႔တင္စား ေခၚေ၀ၚတဲ့ အူဂီဆန္ လိုင္ဒို႔ တို႔အသီးသီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။