ပရီးမီးယားလိဂ္ကစားသမားေဟာင္းေတြ တရုတ္စူပါလိဂ္မွာ ဘယ္လိုခရီးဆက္ခဲ့ၾကသလဲ ?

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ ကစားသမားေတြဟာ တကယ္ပဲေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါတယ္။ ျမင္သာစြာေျပာရရင္ေတာ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းမွ ေအာ္စကာလိုကစားသမားမ်ိဳးေတာင္ ခ်ယ္ဆီးအသင္းနည္းျပေဟာင္း ဗီလာစ္ဘိုအာ ရွိတဲ့ Shanghai SIPG အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္စူပါလိဂ္ရဲ႕ ေဘာလံုးရာသီျပီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ FOX Sports Asia အေနနဲ႕ အဆိုပါပရီးမီးယားလိဂ္ကစားသမားေဟာင္းေတြ ျပီးခဲ့တဲ့ (၁၂)လတာအတြင္း တရုတ္စူပါလိဂ္မွာ ဘယ္လိုစခန္းသြားခဲ့တယ္ ဆိုတာကို စုစည္းထားပါတယ္။

အဂၤလန္ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္ကစားသမားလို႕ေျပာလို႕ရျပီး ၀က္စ္ဟမ္း ၊ မန္ယူ ၊ မန္စီးတီးအသင္းတို႕မွာကစားခဲ့ဘူးတဲ့ ကားလို႕စ္တီဗက္ဟာ ဘိုကာဂ်ဴနီယာအသင္းကေန ျပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလက တစ္ပတ္လုပ္ခ ေပါင္(၆)သိန္းနဲ႕ ရွန္ဟိုင္းရွန္ဟြာအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါတယ္။ ရွန္ဟိုင္းအသင္းအေနနဲ႕ အဆိုပါ အာဂ်င္တီးနားတိုက္စစ္မွဴးကို အမ်ားၾကီးေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေပမယ့္လည္း သူ႕အသက္အရြယ္အရ ထင္သေလာက္မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ဘဲ အသင္းမွာ အထိုင္မက်ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ သူ႕ရဲ႕ ထိုင္းမိႈင္းေလးလံေနတဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈအတြက္ အသင္းပရိသတ္ေတြက သေဘာမက်ခဲ့သလို အသင္းဘက္မွလည္း ေငြးေၾကးအမ်ားၾကီးရင္းႏွီးထားရသေလာက္ ညံ႕ဖ်င္းတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အၾကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရပါတယ္။ တီဗက္ဇ္ဟာ ရွန္ဟိုင္းရွန္ဟြာ အသင္းအတြက္ (၁၆)ပြဲပါ၀င္ကစားထားရာမွာ (၄)ဂိုးသာ သြင္းယူထားႏိုင္ပါတယ္။

ေစ်းၾကီးေပးျပီး ထင္သေလာက္ျဖစ္မလာတဲ့ ေျခစြမ္းအတြက္ တီဗက္ဇက္ကို အာဂ်င္တီးနားကို ျပန္ပို႕ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဒါဟာ သိပ္ေတာ့ အံ့ၾသစရာမေကာင္းပါဘူး။

နယူးကာဆယ္အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မွဴးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အိုဘာဖမ္မီမာတင္စ္ဟာ အဂၤလန္ေျမကို စြန္႕ခြာအျပီး တစ္စံုတစ္ရာေသာအတိုင္းအတာထိ ေဘာလံုးခရီးဆန္႕ခဲ့ရာမွာ ဂ်ာမဏီ ၊ ရုရွား ၊ စပိန္ ၊ အေမရိကန္ကလပ္အသင္းေတြမွာကစားခဲ့ျပီး ရွန္ဟိုင္းရွန္ဟြာအသင္းကိုေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါတယ္။ မာတင္စ္ကေတာ့ တရုတ္စူပါလိဂ္မွာ အံကိုက္ျဖစ္တယ္လို႕ဆိုရမွာပါ။ တီဗက္ဇ္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ တစ္စံု တစ္ရာေသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကိုျပသခဲ့ျပီး ပြဲစဥ္(၁၃)ပြဲကစားရာမွာ သြင္းဂိုး(၇)ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ သူ႕ရဲ႕သြင္းဂိုးေတြဟာ ရွန္ဟိုင္းရွန္ဟြာအသင္းကို တန္းဆင္းဇုန္မွ ျပန္လည္ကယ္တင္ေပးခဲ့ ျပီး ရာသီကုန္မွာအမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ အဆင့္(၁၁)ေနရာမွာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ရာသီ မတိုင္ခင္လာမယ့္ႏွစ္ကုန္မွာ ဒီလိုကစားသမားမ်ိဳးကို စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးခဲ့မယ္ ဆုိရင္ ဒါဟာ ထူးဆန္းတဲ့သတင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

Envisioning the goal before it happens! ⚽️🥅 pic.twitter.com/1BYXL51SMi

— OBA MARTINS (@Obafemimartins) April 6, 2017