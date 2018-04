အာရွရဲ႕ လက္ရွိအေကာင္းဆံုုးနံပါတ္တစ္ကစားသမား ဆြန္ဟီးမ္မင္

စပါးစ္အသင္းဟာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကို ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ အႏိုင္ရရွိအျပီးမွာ စိုးရိမ္မႈ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ အဲဒီပြဲအျပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းယွဥ္ျပိဳင္ရမွာက ပရီးမီးယား လိဂ္မွာ အသင္းၾကီးေတြကို ဒုကၡေပးေလ့ရွိတဲ့ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္း မဟုတ္ပါလား။

ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းကလည္း ဒီပြဲစဥ္မတိုင္ခင္(၄)ရက္အလိုမွာ ဥေရာပရဲ႕ အစဥ္အလာ ၾကီး လက္ရွိ ခ်န္ပီယံလိဂ္ခ်န္ပီယံ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ေတာ့တင္ဟမ္ ေဟာ့စပါးစ္ အသင္းကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ စပါးစ္အသင္းရဲ႕ ဒီႏိုင္ပြဲဟာ အရမ္း ၾကီးေတာ့မထူးဆန္းပါဘူး။ ေဘာလံုးအားကစားဆိုတာက ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္တာပါပဲ။ ခရစ္စ တယ္ပဲေလ့စ္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ ဆြန္ဟီးမ္မင္ဟာ ပြဲျပီးဖို႕ (၂၆)မိနစ္အလို ပြဲကစား ခ်ိန္(၆၄) မိနစ္မွာပဲ စပါးစ္အသင္းအတြက္ တစ္လံုး တည္းေသာအႏိုင္ဂိုးကိုသြင္းယူ ေပးခဲ့ျပီး စပါးစ္အသင္းက(၁)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဂိုးဟာ ဆြန္ဟီးမ္မင္အတြက္ပရီးမီးယား လိဂ္ သြင္းဂိုး (၂၀)ေျမာက္သြင္းဂိုးျဖစ္ျပီး ယခင္ မန္ယူအသင္းကစားသမားေဟာင္း ပါ့ခ္ဂ်ီဆန္ ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ သြင္းဂိုးအမ်ားဆံုးသြင္းယူတဲ့ ပထမဆံုးကစားသမား ျဖစ္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ၾသစေတးလ် ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ဒီအေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တစ္ခုခု ေျပာေနမွာ ကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

In honour of Son Heung-min becoming the highest scoring Asian in #PL history, let’s see the best from around the world…

??? pic.twitter.com/JPfPTXSA9l

— Premier League (@premierleague) November 5, 2017