ဂိုးမသြင္းႏိုင္ဘဲရမွတ္ခြဲယူခဲ့ၾကတဲ့ဝက္စ္ဟမ္းအသင္းနဲ႕မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းတို႕ရဲ႕ပြဲစဥ္

ဝက္စ္ဟမ္းအသင္းရဲ႕ အိမ္ကြင္းမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ဝက္စ္ဟမ္းအသင္းနဲ႕ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အ သင္းတို႕ရဲ႕ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဂိုးမသြင္းယူႏုိင္ဘဲ ဂိုးမရွိသေရရလဒ္နဲ႕ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ။္

ဝက္စ္ဟမ္းအသင္းဟာ တန္းဆင္းဇုန္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သလို မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္း ကလည္း ခ်န္ပီယံလိဂ္ဝင္ခြင့္အတြက္ ေသခ်ာခဲ့ျပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ပြဲအစ (၁၀)မ ိနစ္ထိ ႏွစ္သငး္စလံုး ပံုမွန္ အတိုင္းပဲ ထိန္းကစားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဝက္စ္ဟမ္းအသင္းမွ မတ္ဆြာကူ ဂိုးဧရိယာထဲေပးပို႕ခဲ့ရာမွာ မာကိုအာေနာ္တိုဗစ္ ေခါင္းတိုက္အဆံုးသတ္ဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ စေမာလင္း အေကာင္းဆံုး ဟန္႕တားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ အလက္ဆစ္ဆန္းခ်က္ဇ္ ေနာက္ခံလူ (၄)ေယာက္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ေပးပို႕ခဲ့ေပမယ့္ အသင့္ရွိေနတဲ့ ဟာရဲရားဆီ မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။

