လက္စတာစီးတီးကိုရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာကြင္းလယ္ဒိုင္ကိုေဝဖန္ျပစ္တင္ခဲ့တဲ့အာဆင္ဝင္းဂါး

အာဆင္နယ္အသင္းနည္းျပ အာဆင္ဝင္းဂါးက အေဝးကြင္းမွာ လက္စတာစီးတီးအသင္းကို (၃)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ကြင္းလယ္ဒိုင္ကို ေဝဖန္ခဲ့ျပီး VAR နည္းပညာ မသံုးျခင္း ဟာ ၾကီးမားတဲ့အမွားျဖစ္ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

အဆိုပါပြဲစဥ္အတြင္း အာဆင္ဝင္းဂါးဟာ ျပိဳင္ပြဲတာဝန္ရွိသူေတြကို (၂)ၾကိမ္တိတိ ျပင္းထန္စြာေစာဒက တက္ခဲ့တာေၾကာင့္ သတိေပးျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ပထမတစ္ၾကိမ္ကေတာ့ ပြဲခ်ိန္ (၁၇)မိနစ္မွာ အီယာနာခ်ိဳကို ဖ်က္ထုတ္ခဲ့တဲ့ အသင္းကစားသမား မာဗ္ရိုပါႏိုစ္ ကို တိုက္ရိုက္အနီကဒ္နဲ႕ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ဒုတိယတစ္ၾကိမ္ကေတာ့ ဒီမာရိုင္ဂေရးကို မစ္ခီတာရန္ ဖ်က္ထုတ္မႈအေပၚ ပင္နယ္တီသတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆင္ဝင္းဂါးအတြက္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္(၂)ခုဟာ အလြန္အမင္းေဒါသထြက္ေစခဲ့ျပီး ဒါဟာ အာဆင္နယ္အသင္းအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အာဆင္နယ္အသင္းအတြက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ အေဝးကြင္း (၇)ပြဲဆက္ ရံႈးပြဲလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

“ ပင္နယ္တီေၾကာင့္ ပြဲအေျဖက ေျပာင္းသြားတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ထားတယ္။ အနီကဒ္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေစာဒကတက္စရာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အေကာင္းဆံုး ညွိႏိႈင္းခဲ့တယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ အသင္းရဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့စိတ္ဓာတ္ကို ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ ” လို႕ အာဆင္ဝင္းဂါး ကေျပာပါတယ္။

0 – Arsenal are the only side in the top four tiers of English football yet to pick up an away point in 2018 (P7 W0 D0 L7). Anomaly.

— OptaJoe (@OptaJoe) May 9, 2018