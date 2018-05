ဟိုတယ္ဘြတ္ကင္ပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရျခင္းကအႏိုင္ရဖို႕တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္းမာ့ခ္ဟုခ်္ေျပာၾကား

ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းရဲ႕နည္းျပ မာ့ခ္ဟုခ်္က ဆြမ္ဆီးအသင္းနဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ အေဝးကြင္းပြဲစဥ္မွာ သူတို႕ရဲ႕

ဟိုတယ္ဘြတ္ကင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံခဲ့ရျခင္းက ႏိုင္ပြဲအတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

အဆုိပါပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပြဲကစားခ်ိန္ (၇၂)မိနစ္မွာ လူစားဝင္ကစားသမား ဂါဘီယာဒီနီက သြင္းယူခဲ့ျပီး (၁)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ ေဆာင္သင္မ္တန္ အသင္းဟာလည္း ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ဆက္လက္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွင္သန္ေစခဲ့ပါတယ္။

ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းရဲ႕ ႏုိင္ပြဲေၾကာင့္ ဝက္စ္ဘရြန္းအသင္းဟာ တန္းဆင္းသြားခဲ့ရျပီျဖစ္သလို ဆြမ္ဆီးအသင္းဟာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နညး္ပါးသြားခဲ့ရျပီျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္း ဟာ မူလက သူတို႕ စီစဥ္ထားတဲ့ ဟိုတယ္ဘြတ္ကင္ ကြန္ပ်ဴတာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရျပီး ကြင္းနဲ႕ (၃၅) မိုင္ေဝးတဲ့ေနရာမွာ တည္းခိုခဲ့ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပြဲမကစားခင္အခ်ိန္မွာ ေဆာင္သင္မ္တန္အသင္းဟာ အိမ္ရွင္အသင္း ကို ေစာင့္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ကြင္းအတြင္းကိုေရာက္ဖို႕ မီတာ (၁၀၀) လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ရတာကိုလည္း မာ့ခ္ဟုခ်္က အၾကီးအက်ယ္ေဒါသထြက္ခဲ့ပါတယ္။

Though there was still a remarkable scene as #SaintsFC told they would have to wait on the bus for circa 25 mins as the Swansea bus unloaded. Mark Hughes just told driver to stop and led the players up to the ground on foot

— Adam Leitch (@adamleitchsport) May 8, 2018