ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းရဲ႕ႏိုင္ပြဲနဲ႕အတူတန္းဆင္းခဲ့ရျပီျဖစ္တဲ့ဝက္စ္ဘရြန္းအသင္း

ယေန႔မနက္အေစာပိုင္း ကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မွာ ေဆာက္သင္မ္တန္ အသင္းက ဆြမ္ဆီးအသင္း ကို (၁)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝက္စ္ဘရြန္းအသင္းဟာ တန္းဆင္းခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝက္စ္ဘရြန္းအသင္းဟာ တန္းဆင္းဇုန္က လြတ္ ေျမာက္ဖို႔ ရမွတ္ (၅) မွတ္လိုအပ္ေနၿပီး ကစားဖို႕ တစ္ပြဲသာလၽွင္က်န္ရွိေတာ့တာေၾကာင့္ (၈) ႏွစ္ၾကာ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ရပ္တည္ခဲ့ရမႈကို အဆံုးသတ္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ေဆာက္သင္မ္တန္ အသင္း ကေတာ့ ဆြမ္ဆီးအသင္းထက္ (၃) မွတ္အသာရ သြားသလို ဟက္ဒါစ္ဖီးလ္ အသင္းနဲ႔ ရမွတ္တူ ဂိုးကြာဟခ်က္ သာလြန္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Our fight for @premierleague survival has come to an end following Southampton's victory at Swansea City.

On to @CPFC…

Let's finish the season six unbeaten.

Come on you Baggies!#WBA pic.twitter.com/FsgnyFa0H6

— West Bromwich Albion (@WBA) May 8, 2018