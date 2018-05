တန္းဆင္းဇုန္အဆံုးအျဖတ္ပြဲစဥ္မတုိုင္ခင္အျပန္အလွန္ပြဲၾကိဳစကားေျပာၾကားခဲ့တဲ့မာ့ခ္ဟုခ်္နဲ႕ကာဗာဟယ္

ေဆာက္သင္မ္တန္ အသင္းရဲ႕နည္းျပ မာ့ခ္ဟုခ်္ က မနက္ျဖန္မနက္အေစာပိုင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစား မယ့္ တန္းဆင္းဇုန္အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္တဲ့ ဆြမ္ဆီးအသင္းနဲ႔ ကစားမယ့္ပြဲစဥ္မွာ ကစားသမားေတြ တည္ၿငိမ္မႈရွိဖို႔ ပြဲ မတိုင္ခင္မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေဆာက္သင္မ္တန္ အသင္းဟာ အေဝးကြင္း ပြဲစဥ္အျဖစ္ ဆြမ္ဆီး အသင္း နဲ႔ ကစားရမွာျဖစ္ၿပီး အႏိုင္(၃)မွတ္ရရွိမွသာလၽွင္ တန္းဆင္းဇုန္က လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ေဆာက္သင္မ္တန္ အသင္းဟာ အဲဗာတန္ အသင္းကို ေနာက္က် ေခ်ပဂိုး ခြင့္ျပဳခဲ့ ရၿပီး သေရတစ္မွတ္ ခြဲေပးခဲ့ရတာေၾကာင့္ လာမယ့္ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပိုၿပီး အာရံုစူးစိုက္ဖို႔ အသင္း သားေတြကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

"We'll be ready to go!" 👊#SaintsFC boss Mark Hughes looks ahead to the showdown with #Swans: pic.twitter.com/8hMEK7dPvR

— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 7, 2018