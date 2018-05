ဆာလက္ရဲ႕အဝါကဒ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီးစိတ္ပ်က္ခဲ့ရတဲ့ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္

ခ်ယ္ဆီးအသင္းက လီဗာပူးလ္အသင္းကို (၁)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ဟန္ေဆာင္လွဲခ် ခဲ့တယ္ဆိုျပီး လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ ကစားသမား ဆာလက္ကို အဝါကဒ္ ျပသခံခဲ့ရတာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ နညး္ျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဆာလက္ဟာ အဆုိပါပြဲစဥ္အတြင္း ပြဲခ်ိန္ (၃၉)မိနစ္မွာ ဂယ္ရီဟာေဟးလ္နဲ႕ ရင္ဆိုင္အေတြ႕မွာ လဲက်ခဲ့ျပီး အဝါကဒ္ ျပသခံခဲ့ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါပြဲစဥ္မွာ ဆာလက္ဟာ ခ်ယ္ဆီးေနာက္ခံလူ အန္တိုနီယို ရူဒီဂါရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ကစားမႈကို ခံခဲ့ရကာ ဂိုးမသြင္းႏုိင္ခဲ့ဘဲ ဒါဟာ သူ႕အတြက္ ေနာက္ဆံုး (၃)ပြဲဆက္ ဂိုးေပါက္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Towards the end of the first half, Salah was booked for a rather obvious dive, and rightly so. Gary Cahill didn't seem too impressed. 1-0. #CFC pic.twitter.com/qdBYGq5NVp — Chelsea GIFs (@ChelseaGIFs) May 6, 2018

“ ဒါက တကယ္ပဲ ဟန္ေဆာင္လွဲခ်တာလားလို႕ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူ႕ကို ဖ်က္ထုတ္တာကို ေစာင့္ေနတာလား။ မေသခ်ာပါဘူး။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခ်င္တဲ့ဟာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သူလုပ္ခ်င္တဲ့ ဟာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း အဝါကဒ္ေတာ့ အျပခံလိုက္ရ တယ္။ တျခားအေျခအေနေတြနဲ႕အတူ ေနာက္ထပ္ ျပစ္ဒဏ္ေတြ သူမလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဒါက မွန္တယ္ လို႕ေတာ့ေျပာလို႕မရပါဘူး။ ဒါက ျဖစ္ေနက်ပဲေလ။ ဒါမ်ိဳးက နားလည္မႈရဖို႕ ညွိယူရပါမယ္။ ” လို႕ ပြဲအျပီးမွာ နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က ေျပာပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ လာမယ့္ ေမလ (၂၆)ရက္ေန႕မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲကစားဖို႕ရွိတာေၾကာင့္ နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကေတာ့ ဆာလက္ဆီမွ ဒီထက္ပိုေကာင္း တဲ့ ေျခစြမ္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

“ ဆာလက္က သူ႕အသင္းေဟာင္းနဲ႕ ဆီမီးဖိုင္နယ္မွာ (၂)ၾကိမ္ ကစားခဲ့ျပီးပါျပီ။ ဒီေန႕မွာလည္း သူ႕အသင္းေဟာင္းနဲ႕ကစားခဲ့ရတယ္။ ပြဲမစခင္ေတာ့ သူတို႕ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြပါပဲ။ ေနေကာင္းလား ဘာလား စသျဖင့္ ဖက္လွဲတကင္းႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ပြဲအတြင္းေတာ့ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္နဲ႕ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ”

“ ဆာလက္က ဒီထက္ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္ရပါမယ္။ သူ ပိုလည္းလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဂိုးေတြ သြင္းယူပါလိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္ေတာ့ သံသယမရွိပါဘူး။ သူက ေနရာ ကန္႕သက္ခ်က္မရွိဘဲ ကစားႏုိင္တဲ့သူပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႕ေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ”လို႕ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

