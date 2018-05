ဝက္စ္ဘရြန္းအသင္းရဲ႕ေျပာင္းလဲလာမႈကိုေၾကြးေၾကာ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ဒါရန္ေမာ

ဝက္စ္ဘရြန္းအသင္းရဲ႕ ယာယီနည္းျပ ဒါရန္ေမာ က သူတို႕အသင္းအေနနဲ႕ပရိသတ္အၾကိဳက္ ေျခစြမ္းတစ္ခုနဲ႕အတူ ပရီးမီးယားလိဂ္ မွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ဖို႕ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါ တယ္။

စေနေန႕ ညက ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပရီမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ ဝက္စ္ဘရြန္းအသင္းဟာ စပါးစ္အသင္းကို လီဗာမိုးရဲ႕ ေနာက္က် သြင္းဂိုးနဲ႕အတူ အႏိုင္ယူျပီး ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ဆက္လက္ကစားခြင့္ရရွိဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွင္သန္ခဲ့ရပါတယ္။

Great way to finish our last home game! One more to go… We never give up! 💙💪🏽🙏🏽 #WBA @WBA pic.twitter.com/kaUAVxy7Dq

— Ahmed hegazi (@Hegazi) May 5, 2018