စတုတ္စီးတီးပရီးမီးယားလိဂ္ကိုျပန္လည္တက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေပါလ္လမ္းဘတ္ေျပာၾကား

စတုတ္စီးတီးအသင္းကေတာ့ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္ အသင္းကို (၂)ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ႔ ရွံုးနိမ့္ၿပီးတန္းဆင္းခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စတုတ္စီး တီး အသင္းရဲ႕နည္းျပ ေပါလ္လမ္းဘတ္ ကေတာ့ သူတို႔အသင္းအေနနဲ႔ ပရီးမီးယားလိဂ္ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္တက္လွမ္းႏိုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါပြဲစဥ္မွာ ရွကီရီ က စတုတ္စီးတီး အသင္း အတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း မက္အာသာနဲ႔ ပက္ထရစ္ဗန္ အန္းေဟာ့တ္ တို႔က ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္ အသင္းအတြက္ ဂိုးေတြ ျပန္လည္ သြင္းယူ ေပးခဲ့ တာေၾကာင့္ ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႔ ရွံုးနိမ့္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါရွံုးနိမ့္မႈနဲ႔ အတူ စတုတ္စီးတီး အသင္းဟာလည္း ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ (၁၀) ႏွစ္ၾကာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရမႈ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲ အၿပီး Sky Sports ကို နည္းျပ လမ္းဘတ္ က ေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ အသင္းဟာတစ္ဖန္ျပန္ၿပီး တက္လွမ္းစရာအေျခအေန မလိုေလာက္ ေအာင္ကို ႀကီးမားပါတယ္။ ဒီလိုေနရာတစ္ခုမွာ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အေျခခံေတြ အားလံုးပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ဒီထက္ပိုတဲ့ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈေတြ မေတာင္းဆိုႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ” လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ (၁၅) ပြဲမွာ စိတ္ေရာ လူေရာႏွစ္ထားၿပီး ထူးျခားတဲ့ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ အသင္း က ုျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ အေျခအေနေကာင္း တစ္ခုမွာရွိပါတယ္။ ”

Gutting today. Not good enough I have to mention the supporters reaction at the end was incredible . To get behind the team after what you have had to endure this season was a credit . Also the palace fans. When it’s very easy to have rub our faces in it they applauded . Class.

— Peter Crouch (@petercrouch) May 5, 2018