ေျခစြမ္းမျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ကစားသမားေတြကိုေဝဖန္လိုက္တဲ့ေမာ္ရင္ဟို

ျပီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ ဘရိုက္တန္အသင္းကို ရံႈးနိ္မ္ခ့ဲအျပီး နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုက အသင္းသား ေတြကို ျပစ္တင္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဘရိုက္တန္အသင္းအတြက္ (၁)ဂိုး ဂိုးမရွိဆိုတဲ့ အႏိုင္ရလဒ္ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ ေစခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္လည္း နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုအတြက္ကေတာ့ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ခတ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ေမာ္ရင္ဟိုကေတာ့ လူစာရင္းမွာ အေျပာင္းအလဲ (၆)ခုေလာက္ထိ လုပ္ေပမယ့္ မစြမ္းေဆာင္ ႏုိ္င္ခဲ့တဲ့ ကစားသမားေတြကို ေဝဖန္ျပစ္တင္ခဲ့ပါတယ္။

ရက္ရွ္ဖို႕ဒ္ ၊ မာရွယ္ ၊ မာတာ ၊ ဖယ္လိုင္နီ ၊ ဒါမီယန္ အစရွိတဲ့ ကစားသမားေတြ ပြဲထြက္ပါဝင္ ကစားခဲ့ေပမယ့္လည္း သူတို႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြအေပၚ ေမာ္ရင္ဟိုက ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။

⬆️@OfficialBHAFC are staying up ⬆️ 👏

But another #MUFC performance that raises lots of questions. 🤬😔https://t.co/93QnYlOHAw

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) May 4, 2018