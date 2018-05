ပရီးမီးယားလိဂ္မွာဆက္လက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းအေပၚေက်နပ္ခဲ့တဲ့နည္းျပခရစ္စ္ဟူတန္

ဘရိုက္တန္အသင္းရဲ႕နညး္ျပ ခရစ္စ္ဟူတန္ကျပီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္ တက္အသင္းကို အႏိုင္ယူျပီး ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ေနရာတစ္ေနရာ ေသခ်ာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့ ျခင္း အတြက္ သူ႕ရဲ႕ စိတ္သက္သာရာရမႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းကို (၁)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ရာသီျပီးဆံုးဖို႕ (၂)ပြဲအလို မွာပဲ ဘရိုက္တန္အသင္းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ဆက္လက္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕ ေသခ်ာသြားခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

