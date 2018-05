အသင္းရဲ႕ဖလားလက္မဲ့အေျခအေနေတြဟာေက်နပ္ဖြယ္မရွိေၾကာင္းဒဲလ္အလီေျပာၾကား

စပါးစ္အသင္းကြင္းလယ္လူ ဒဲလ္အလီက သူတို႕အသငး္အေနနဲ႕ ခ်န္ပီယံဆုေတြရရွိဖို႕ နီးစပ္ခဲ့ေပမယ့္ လည္း အရမယူႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေက်နပ္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

စပါးစ္အသင္းဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ ေဘာလံုးရာသီက ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုရရွိဖို႕ နီးစပ္ခဲ့ေပ မယ့္လည္း ခ်န္ပီယံခ်ယ္ဆီးအသင္းထက္ (၇)မွတ္အကြာနဲ႕ ဒုတိယေနရာမွာသာလွ်င္ ေက်နပ္ခဲ့ရပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ အက္ဖ္ေအဖလားျပိဳင္ပြဲမွာလည္း ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္မွာ (၂)ႏွစ္ဆက္ရံႈးနိမ့္ျပီး ထြက္ခြာခဲ့ရ ပါတယ္။

စပါးစ္အသင္းရဲ႕ ဖလားလက္မဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေက်နပ္ဖြယ္မရွိတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ ျမင့္သထက္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဒဲလ္အလီက ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အသင္းသားေတြ အားလံုးကေတာ့ ဖလားလက္မဲ့ အေျခအေနကို အဆံုးသတ္ဖို႕ အတူတကြၾကိဳးစားေနၾကတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ။္

