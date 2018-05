ဖာဂူဆန္နဲ႕မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့အာဆင္ဝင္းဂါး

အာဆင္နယ္အသင္းနည္းျပ အာဆင္ဝင္းဂါးက သူ႕ရဲ႕အာဆင္နယ္နည္းျပဘဝ အိုးလ္ထရက္ဖို႕ဒ္ေနာက္ဆံုး ပြဲစဥ္မကစားခင္မွာ အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ ျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚကို ခ်ီးက်ဴးလိုက္ပါ တယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းဟာ ျဖစ္သင့္တဲ့အရံႈး ရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေနာက္ဆိုရင္ သူ႕ကို အႏၱရာယ္ရွိသူအျဖစ္ အိုးထရက္ဖို႕ဒ္က စဥ္းစားစရာ မလိုေတာ့ေၾကာင္း အာဆင္ဝင္းဂါးက အရႊန္းေဖာက္ျပီး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပအာဆင္ဝင္းဂါးဟာ အာဆင္နယ္အသင္းကို (၂၂)ႏွစ္ၾကာ နညး္ျပအျဖစ္တာဝန္ယူကိုင္တြယ္ ခဲ့ျပီး ယခုရာသီကုန္မွာ အသင္းမွ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့တာလည္းျဖစ္စပါတယ္။

အဆုိပါပြဲစဥ္မတိုင္ခင္မွာ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းရဲ႕ ဂႏၱဝင္နည္းျပေဟာင္း ဖာဂူဆန္က အာဆင္ဝင္းဂါးကို လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲမစခင္မွာ အားလံုးက ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ခ်ီးက်ဴးခဲ့တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာေတာ့ – “ ခင္ဗ်ားက ထပ္ျပီး ဒုကၡမေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ လူေတြက ခင္ဗ်ားကို ခ်စ္ၾကမွာပါပဲ။ ” လုိ႕ အာဆင္ဝင္းဂါးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆုိေတာ့ သူတို႕က ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ပြဲမစခင္ ဆုရတာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဒါ ပထမဆံုးပါ။ ဒါဟာသူတုိ႕အတြက္ လူၾကီးလူေကာင္းဆန္တဲ့ အျပဳအမူပါပဲ။ ” လို႕ အာဆင္ဝင္းဂါး က ဆိုပါတယ္။

Sir Alex Ferguson has been chatting to #MUTV about #MUNARS and Arsene Wenger… #MUFC pic.twitter.com/43iap5WW8e

— Manchester United (@ManUtd) April 29, 2018