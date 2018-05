မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းကိုျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းကမွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းအာဆင္ဝင္းဂါးေျပာၾကား

အာဆင္နယ္အသင္းနည္းျပအာဆင္ဝင္းဂါးက တစ္ခ်ိန္က ဖာဂူဆန္ေနရာမွာဆက္ခံျပီး မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ေနာင္တမရေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဖာဂူဆန္ အိုးထရက္ဖို႕ဒ္ကေနထြက္ခြာဖုိ႕ ပထမတစ္ၾကိမ္စဥ္းစားခဲ့စဥ္ ၂၀၀၁-၀၂ ေဘာလံုး ရာသီအကုန္မွာ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းနဲ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း အာဆင္ဝင္းဂါး ကေျပာပါတယ္။

The boss gives his verdict on what type of reception he believes Arsene Wenger will get at Old Trafford on Sunday… #MUFC pic.twitter.com/TaniMLaWjG

— Manchester United (@ManUtd) April 27, 2018