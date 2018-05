ရိန္းဂ်ားစ္အသင္းကပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ဂ်ရတ္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအားေပးမယ့္လီဗာပူးလ္

စတီဗင္ဂ်ရတ္အေနနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ ပထမဆံုး နည္းျပအေတြ႕အၾကံဳအျဖစ္ ရိန္းဂ်ားစ္အသင္းကို ကိုင္တြယ္မယ္ဆုိရင္ လီဗာပူးလ္အသင္းအေနနဲ႕ ပိတ္ပင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

စတီဗင္ဂ်ရတ္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ (၁၈)လအတြင္းမွာ လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ ယူ-၁၈ နည္းျပအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ယူေကမွာ ေဖာ္ျပေနတဲ့သတင္းေတြအရ လီဗာပူးလ္ အသင္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဂ်ရတ္ ဟာ စေကာ့တလန္ကလပ္ ရိန္းဂ်ားစ္ အသင္းရဲ႕ နည္းျပျဖစ္လာ ဖို႕ ထိပ္ဆံုးမွ ေရပန္းစားေနပါတယ္။

တကယ္လို႕သာ ရိန္းဂ်ားစ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ အသက္ (၃၇)ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ရတ္ အတြက္ ပထမဆံုး နည္းျပအေတြ႕အၾကံဳျဖစ္လာမွာပါ။ လီဗာပူးလ္နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က ေတာ့ ဂ်ရတ္ဘယ္လိုပဲ ဆံုးျဖတ္သည္ျဖစ္ေစ အားေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

The Gerrard stuff has been great fun. Don't think he's the man for Rangers to be fair, and it's highly unlikely to happen. Still, gies us something to talk about.

— Neil Cameron (@NeilCameron5) April 27, 2018