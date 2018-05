အသင္းေအာင္ျမင္မႈရဖို႕အခ်ိန္ယူရမွာကိုသိခဲ့ေၾကာင္းေမာ္ရင္ဟိုေျပာၾကား

ေမာ္ရင္ဟိုက မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းကို နည္းျပအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ယူရမွာကို သိရွိေၾကာင္း ၊ လက္ရွိအသင္းရဲ႕ စံခ်ိန္မွတ္တမး္ေတြဟာ ဆိုးရြားတဲ့အေျခအေနမွာရွိမေနေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုသာ မန္ခ်က္တာယူႏုိက္တက္အသင္းကို စတင္တာဝန္ယူခ်ိန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာပဲ EFL Cup ၊ အက္ဖ္ေအဖလား ၊ ယူရိုပါလိဂ္ဖလားေတြကို ရယူေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး အသင္းသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ စတင္တာဝန္ယူတဲ့ႏွစ္မွာ ဆုဖလားရယူေပးႏိုင္တဲ့ နည္းျပအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ေမာ္ရင္ဟိုရဲ႕ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ရာသီက အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္ (၆) ေနရာနဲ႕သာေက်နပ္ခဲ့ရေပမယ့္ ယူရိုပါလိဂ္ဖလားရယူေပးႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ကို ဝင္ခြင့္ရရွိခဲ့ ပါတယ္။

လာမယ့္ ေမလ (၁၉)ရက္ေန႕မွာ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္ အသင္းဟာ အက္ဖ္ေအဖလား ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ ကစားရမွာျဖစ္သလို ပရီးမီးယားလိဂ္မွာလည္း မန္စီးတီးအသင္းရဲ႕ေနာက္ အမွတ္ေပး ဇယားဒုတိယေနရာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနေတြအရ အသင္းေအာင္ျမင္မႈအေျခအေနဟာ မဆိုးဘူးလို႕ ေျပာလို႕ရေၾကာင္း ေမာ္ရင္ဟိုကဆုိပါတယ္။

Won the Charity Shield ✅

Won the League Cup ✅

Won the Europa League ✅

Up from 6th to 2nd in the table ✅

Into the FA Cup final ✅

Improvement, Jose Mourinho style #MUFC #MUNTOT pic.twitter.com/BvRgW5I60Q

— bwin (@bwin) April 21, 2018