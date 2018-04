အသင္းရဲ႕အနာဂတ္္နဲ႕ပတ္သက္ျပီးေဆြးေႏြးဖို႕ဆႏၵရွိေနတဲ့ဘင္နီတက္ဇ္

နယူးကာဆယ္နည္းျပ ဘင္နီတက္ဇ္ဟာ အသင္း ကို ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ဆက္လက္ကစားခြင့္ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့အၿပီးမွာ ကာလရွည္ အနာဂတ္အတြက္ အသင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

နယူးကာဆယ္အသင္းဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ပရီးမီး ယားလိဂ္အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕အဆင့္(၉)ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနၿပီး တန္းဆင္းဇုန္နဲ႔ (၁၂)မွတ္ ကြာဟေနပါတယ္။

နယူးကာဆယ္အသင္းနဲ႔ ဘင္နီတက္ဇ္တို႔ၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ဟာ တစ္ႏွစ္က်န္ရွိေနပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘင္နီတက္ဇ္နဲ႔ အသင္း ပိုင္ရွင္ မိုက္ခ္အက္ရွ္ေလ တို႔ရဲ႕ၾကားမွာ ကစား သမားသစ္ေခၚယူမႈအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲခြင့္ နဲ႔ ပတ္သက္ကာ တင္းမာမႈေတြရွိေနၿပီး နည္းျပ အေနနဲ႔ အသင္းရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆႏၵရွိေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

🎥 You can now watch Rafa Benítez's full media briefing from earlier this afternoon for free on NUFC TV.https://t.co/rH9gRzUqWr #NUFC #WeAreUnited pic.twitter.com/e3OPwg6K3o

— Newcastle United FC (@NUFC) April 20, 2018