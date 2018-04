ေနာက္ေက်ာဒဏ္ရာကိုအေၾကာင္းျပအျပစ္တင္ခဲ့တဲ့မိုရာတာ

ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕ ကစားသမား မုိရာတာက ရာသီအစမွာ ေျခစြမ္းမျပႏိုင္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ သူ႕ရဲ႕ ေနာက္ေက်ာဒဏ္ရာကို အျပစ္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ေႏြရာသီက မိုရာတာကို ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းထံမွ ကလပ္ စံခ်ိန္တင္ေျပာင္း ေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ သန္း (၇၀)နဲ႕ ေခၚယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

7 – Cesar Azpilicueta and Alvaro Morata have combined for seven goals in the Premier League this season; no other teammate duo have combined for more (joint-high with Salah-Firmino and Salah-Mane). Compañeros. pic.twitter.com/4GBbs4fuqx

— OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2018