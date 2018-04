အသင္းမွာဆက္ရွိဖို႕အနာဂတ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီးစိုးရိမ္မႈမရွိေၾကာင္းကြန္တီေျပာၾကား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းနည္းျပကြန္တီက စပါးစ္အသင္းကို အိမ္ကြင္းမွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္အျပီး အသင္းမွာ ဆက္ရွိဖို႕ သူ႕ရဲ႕ အနာဂတ္ကို စိုးရိမ္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါရံႈးပြဲနဲ႕အတူ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ခြင့္ေနရာအတြက္ စတုတၳေနရာမွ စပါးစ္အသင္းနဲ႕ (၈)မွတ္ထိ ကြာဟသြားခဲ့ျပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႕သာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကြန္တီအေနနဲ႕ အသင္းမွ ထြက္ခြာရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေကာလဟာလသတင္းေတြလည္း ပ်ံ႕ႏွံံ႕လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း နည္းျပကြန္တီကေတာ့ သူတို႕အေနနဲ႕ ကစားဖို႕ (၇)ပြဲက်န္ရွိေသးေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

နည္းျပကြန္တီရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းရာမွာ – “ ကၽြန္ေတာ္ မစိုးရိမ္ပါဘူး။ အရိုးသားဆံုး ေျပာပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေရာ ကစားသမားေတြေရာ အေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတြက္ ရာသီေကာငး္တစ္ခုျဖစ္ဖုိ႕ အျပင္းအထန္ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒီရာသီနဲ႕ ထိုက္တန္မႈတစ္ခုရွိလိမ့္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ တန္ဖိုးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုမဟုတ္ဘူး။ အသင္းကိုပါေမးလို႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ထပ္ေျပာမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္တာ၀န္က အလုပ္လုပ္ဖုိ႕ပါ။ ခ်ယ္ဆီးအသင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ (၂၄)နာရီပတ္လံုး အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္အလုပ္။ အသင္းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ေျပာရရင္ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္မႈမရွိပါဘူး။ ” လို႕ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

Just 5 wins in 19 games now for #cfc in 2018. Conte on borrowed time #chetot

— Paul Brown (@pbsportswriter) April 1, 2018