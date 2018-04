ဆြမ္ဆီးအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာပထမပိုင္းနဲ႕ဒုတိယပိုင္း ကစားပံုမတူညီခဲ့ေၾကာင္းေမာ္ရင္ဟိုေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုက ဆြမ္ဆီးအသင္းကို (၂)ဂိုး ဂိုးမရွိတဲ့ အႏိုင္ရရွိတဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ပထမပိုင္းနဲ႕ ဒုတိယပိုင္းေျခစြမ္းမတူညီခဲ့ေၾကာင္းဆုိပါတယ္။

အဆုိပါပြဲစဥ္မွာ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းအတြက္ သြင္းဂိုးေတြကို လူကာကူနဲ႕ ဆန္းခ်က္ဇ္ တို႕က သြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လူကာကူအတြက္ အဆုိပါသြင္းဂိုး ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္ ဂိုး (၁၀၀) ျပည့္ေျမာက္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဆန္းခ်က္ဇ္အတြက္ကေတာ့ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ဂိုး သြင္းယူ ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Romelu Lukaku has become the 28th player to score 100 Premier League goals.

He's still just 24… pic.twitter.com/zOSkwSIxwo

— Premier League World (@BPLRealm) March 31, 2018