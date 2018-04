စပါးစ္အသင္းရဲ႕ပြဲထြက္လူစာရင္းမွာပါ၀င္ခြင့္ရေတာ့မွာမဟုတ္တဲ့အယ္လ္ဒါ၀ီရာ

စပါးစ္အသင္းနည္းျပ ပိုခ်က္တီႏိုဟာ ေနာက္ခံလူ အယ္လ္ဒါ၀ီရာကို ပြဲထြက္လူစာရင္းမွာ ေရြးခ်ယ္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီးေနာက္ အသင္းနဲ႕အဆိုပါကစားသမားရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ ပါတယ္။

အယ္လ္ဒါ၀ီရာဟာ ၾကြက္သားအေၾကာဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလကတည္းက စတင္ကာ ပါ၀င္ကစားျခင္းမရွိေပမယ့္လည္း ခ်စ္ၾကည္ေရးေျခစမ္းပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းအတြက္ (၂)ပြဲပါ၀င္ကစားေပးခဲ့ပါတယ္။

အယ္လ္ဒါ၀ီရာရဲ႕ ဒဏ္ရာျပႆနာေတြဟာ နည္းျပပိုခ်က္တီႏိုရဲ႕ လူစာရင္းစုဖြဲ႕မႈအတြက္ အင္အား ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့ပါတယ္။ နည္းျပပိုခ်က္တီႏိုဟာ လက္ရွိ အသင္းရဲ႕ ေနာက္တန္းအင္အားစုဖြဲ႕မႈ ကို ေလွ်ာ့မခ်ခ်င္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Back at Hotspur way after the international break! 💪🏼 #COYS #THFC pic.twitter.com/Jvh55fbsmG

