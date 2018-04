စတာလင္ကိုစာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးဖို႕ဆႏၵရွိေနတဲ့ဂြါဒီယိုလာ

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ ကစားသမား စတာလင္ရဲ႕ ေျခစြမ္းဟာ မၾကာေသးခင္ကပဲ ျပိဳင္ဘက္ေတြ ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးကာ အသင္းမွာ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္း နည္းျပဂြါဒီယိုလာက ေျပာပါတယ္။

စတာလင္ဟာ ယခုရာသီမွာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းအတြက္ သြင္းဂိုး (၁၅)ဂိုး သြင္းယူေပးထားသလို အီတလီအသင္းနဲ႕ ကစားတဲ့ ခ်စ္ၾကည္ေရးေျခစမ္းပြဲမွာလည္း အဂၤလန္အသင္း အတြက္ ေျခစြမ္းျပ ကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အသက္(၂၃)ႏွစ္အရြယ္စတာလင္ရဲ႕ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းဟာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ ျပီး မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းဘက္မွ သက္တမ္းတိုးဖို႕ ရာသီကုန္မွာ ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိပါတယ္။

🙃 @KSIOlajidebt gets @sterling7 to break the news on why he runs the way he does! 🤣

Full video: https://t.co/hGYRo31IyT #mancity pic.twitter.com/A1syXJahYl

— Manchester City (@ManCity) March 29, 2018