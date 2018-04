မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းကိုေနာက္တစ္ၾကိမ္ေ၀ဖန္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့လူး၀စ္ဗန္ဟားလ္

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ နည္းျပေဟာင္း လူး၀စ္ဗန္ဟားလ္က အသင္းေဟာင္းရဲ႕ Chief Execuctive ျဖစ္သူ အက္ဒ္၀ုဒ္ေ၀ါ့ဒ္ကို ထပ္မံေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဗန္ဟားလ္ဟာ သူထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္တည္းက မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး ယခုရာသီအစမွာလည္း ေမာ္ရင္ဟိုရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ဗန္ဟားလ္နဲ႕ ေမာ္ရင္ဟိုၾကား မုန္းတီးမႈမရွိေပမယ့္လည္း ယခုတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ အက္ဒ္၀ုဒ္ေ၀ါ့ဒ္ ကို ေ၀ဖန္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕မိတဲ့အမွားတစ္ခုရွိပါတယ္။ CEO ေျပာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ခင္ဗ်ားနဲ႕ လံုး၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္ ပါတယ္ဆိုတဲ့စကားပါ။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြကို မယံုပါနဲ႕။ FA ဖလားရတယ္။ ျပီးေတာ့ အထုတ္ခံရတာပဲ။ ”လို႕ Bild ကိုေျပာပါတယ္။

One of Manchester United's biggest struggles under Moyes, Van Gaal & Mourinho has been a lack of true direction and structure off the pitch. It's not talked about enough that in terms of structure all three managers have had next to no support. Director of Football fixes that.

— Adam Joseph (@AdamJosephSport) March 29, 2018