အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုး(၈)သင္းဘက္ကိုလူကာကူဂိုးမသြင္းႏိုင္တာနဲ႕ပတ္သက္လို႕စိုးရိမ္မႈမရွိေၾကာင္းေမာ္ရင္ဟိုေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုက အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မွဴးလူကာကူအေနနဲ႕ ပရီး မီးယားလိဂ္ထိပ္ဆံုး (၈)သင္း ဘက္ကို ဂိုးမသြင္းယူႏိုင္တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္ သံသယအေတြးမ်ိဳး မွ မရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

လူကာကူဟာ ယခုေဘာလံုးရာသီအတြင္း ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္မွာ စုစုေပါင္းသြင္းဂိုး (၂၁)ဂိုး သြင္းယူထား ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ပရီးမီးယားလိဂ္ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္က (၈)သင္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ ဂိုး သြင္းယူႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ လက္က်န္ပြဲစဥ္ေတြမွာ ျမိဳ႕ခံမန္ခ်က္စတာစီးတီး ၊ လီဗာပူးလ္ ၊ အာဆင္နယ္ ၊ ခ်ယ္ဆီး အသင္းေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕ရွိေနပါေသးတယ္။ နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုက ေတာ့ ရာသီအစက ေပါင္(၇၅)သန္းနဲ႕ အဲဗာတန္အသင္းကေန၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ လူကာကူ ရဲ႕ ေျခစြမ္း အေပၚ ေက်နပ္လ်က္ရွိျပီး အသင္းၾကီးေတြကို ဂိုးမသြင္းႏိုင္တာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ဘာမွ စိုးရိမ္မႈ မရွိေၾကာင္းဆုိပါတယ္။

“ ဘာမွစိုးရိမ္မႈမရွိပါဘူး။ သြင္းဂိုး (၂၁)ဂိုးဆိုတာလည္း မဆိုးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က ကစားသမားေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ခင္ဗ်ားတို႕ တိုင္းတာသလို စဥ္းစားတာမဟုတ္ ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တျခား ေလ့လာသံုးသပ္တာေတြလည္းရွိပါေသးတယ္။ လူကာကူ ဂိုးမသြင္းႏိုင္ ရင္ေတာင္ သူ႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာာင္ရည္ေတြအေပၚကို ေက်နပ္ပါတယ္။ ” လို႕ နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ မနက္ျဖန္ညမွာေတာ့ ပရီမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္(၂၈)အျဖစ္ နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုရဲ႕အသင္းေဟာင္း ခ်ယ္ဆီး နဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ပရီးမီးယား လိဂ္ ခ်န္ပီယံအသင္းထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိေသးေပမယ့္လည္း နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုကေတာ့ ခ်ယ္ဆီး အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္ဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္တစ္ေနရာအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုကဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာ – “ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀)ႏွစ္-(၁၅)ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႕ ခ်ယ္ဆီးအသင္းတို႕ေတြ႕ဆံုတဲ့ပြဲတိုင္းဟာ အၾကိတ္အနယ္ရွိ ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္တစ္ခုက ဒီ(၂)သင္းေတြ႕ရင္ ကြဲျပားတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚ ေစပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ဒီ(၂)သင္းက ခ်န္ပီယံဆုအတြက္ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ထိပ္သီး(၄)သင္းစာရင္း၀င္ဖို႕သာမကဘဲ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆုိင္ ရာအတြက္ပါ ကစားသြားမွာပါ။ ” လို႕ဆိုပါတယ္။

The boss on Paul Pogba: “He had a very positive game for us [against Sevilla]. He took just 10 seconds to be ready to come on the pitch, and play and help the team, which he did. He showed great professionalism.” #MUFC pic.twitter.com/UJMKZofYlj

