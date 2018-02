၀က္စ္ဟမ္းအသင္းမွတရုတ္စူပါလိဂ္ကလပ္အသင္းကိုေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့တဲ့ဖြန္တီ

Thank you @westham thank you @southamptonfc thank you @cpfc 10 Years and 404 appearances in The ENGLISH GAME 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 allow me to be proud of that!!! To all the fans that showed love,respect I thank you with all my heart!!! What a beautiful journey I’ve been. To all my chairman’s, Managers,team mates,the staff in every club along the years Thank You!!! I’ve always given my absolute maximum and tried to be an exemplary professional and I live by it,so now that a new Challenge awaits expect nothing else. I look forward to it 🇨🇳 #dalianyifang Obrigado @westham obrigado @southamptonfc e obrigado @cpfc 10anos e 404 jogos depois no FUTEBOL INGLES 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Deixem me ficar orgulhoso por esse feito!!! A todos os adeptos que sempre mostraram carinho e respeito o meu muito obrigado! Que bonita aventura eu vivi. A todos os presidentes,treinadores,colegas e staff ao longo destes anos Obrigado!!! Sempre dei o meu melhor e tentei ser um exemplo de profissional!Vou continuar a fazê-lo porque foi assim que aprendi,por isso agora que um novo desafio se apresenta em nada mudarei!!!De braços abertos e com tudo para a 🇨🇳 #dalianyifang 💪🏻

