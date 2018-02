ဟာဇက္ရဲ႕သြင္းဂိုးေတြနဲ႕အိမ္ကြင္းမွာ၀က္စ္ဘရြန္းကိုဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲရယူခဲ့တဲ့ခ်ယ္ဆီး

ယေန႕မနက္အေစာပိုင္း စတန္းဖို႕ဒ္ဘရစ္ခ်္မွာယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕၀က္စ္ဘရြန္းအသင္း တို႕ရဲ႕ ပြဲစဥ္မွာ ဟာဇက္ရဲ႕ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး အပါအ၀င္ ခ်ယ္ဆီးအသင္းက (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ ဂိုးျပတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ ပါတယ္။

ဧည့္သည္ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းအေနနဲ႕ပြဲအစမိနစ္ေတြမွာ ေျခစြမ္းျပႏိုင္ခဲ့ျပီး အိမ္ကြင္းပရိသတ္ေတြကို ဆိတ္ျငိမ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းမွာေတာ့ ေဂ်းရိုဒရီဂြတ္ဇ္ေနရာမွာ ဒန္နီရယ္စတားရစ္ခ်္ ပါ၀င္ ကစားေပးခဲ့ပါတယ္။ ပြဲအစ(၅)မိနစ္မွာပဲ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းက မက္သရူးဖိလစ္ရဲ႕ဖန္တီးေပးမႈမွ စတားရစ္ခ်္ ေခါင္းတိုက္ခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႕လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ပြဲကစားခ်ိန္(၁၀)မိနစ္မွာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းမွ ပက္ဒရို ရိုဒရီဂြတ္ဇ္ အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ရာမွာ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ျပန္ပါ တယ္။

ပြဲခ်ိန္(၁၂)မိနစ္အေက်ာ္မွာေတာ့ အိမ္ရွင္ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈအသာနဲ႕အတူ ပိုမိုထိုး ေဖာက္ လာႏိုင္ခဲ့ျပီး ဂိုးေပါက္ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြျပဳလုပ္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲခ်ိန္(၁၇)မိနစ္မွာ အက္ပလီကူတာရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႕မွႈမွတစ္ဆင့္ ဇာပါကိုစတာ ပိတ္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ၀က္စဘရြန္းအသင္းဂိုးသမား ဘန္ဖိုစတာ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

“It’s a good response to the last two losses… When you play for Chelsea, you have to give everything on the pitch” – @hazardeden10 #CHEWBA pic.twitter.com/nJUKrsKb2n

— Premier League (@premierleague) February 12, 2018