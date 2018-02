ခ်ယ္ဆီးအသင္းတာ၀န္ရွိသူေတြမစဥ္းစားတတ္ေၾကာင္းကြန္တီေျပာၾကား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းနည္းျပ ကြန္တီက အသင္းမွာ နည္းျပေတြမၾကာခဏလုပ္ျခင္းဟာ ခ်န္ပီယံဆုရဖို႕ က်ရံႈးျခင္းျဖစ္ျပီး အသင္းတာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႕ စဥ္းစားဥာဏ္မရွိေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ကြန္တီဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ရာသီက ခ်ယ္ဆီးအသင္းကို နည္းျပအျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့တာျဖစ္ျပီး သူပထမဆံုး ကိုင္တြယ္တဲ့ရာသီမွာပဲ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူေပးခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ယခုရာသီမွာေတာ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ထိပ္ပိုင္းေနရာမွာရပ္တည္ႏိုင္ဖုိ႕ အတြက္ ရုန္းကန္ေနရပါတယ္။ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုးမွ မန္ခ်က္ စတာစီးတီးအသင္းနဲ႕ (၂၂)မွတ္ထိကြာဟေနပါတယ္။ ဘုန္းေမာက္ ၊ ၀က္ဖို႕ဒ္အသင္းေတြကို ရံႈးနိမ့္ အျပီးမွာေတာ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းနည္းျပကြန္တီမွာ ဖိအားေတြရွိလာခဲ့ပါတယ္။

တကယ္လို႕သာလက္ရွိခ်ိန္မွာ အသင္းက သူ႕ကိုထုတ္ပယ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ညံ့ဖ်ငး္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အသင္းအေနနဲ႕ သူ႕ရဲ႕လုပ္ႏို္င္ခဲ့မႈအေပၚကို သစၥာမရွိေၾကာင္း ကြန္တီကဆိုပါ တယ္။

.@GaryJCahill believes a few days off this week has enabled the players to re-focus ahead of an important period… 👇https://t.co/VOxIvWxtDn

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 10, 2018