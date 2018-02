အသင္းအေနနဲ႕အိမ္ကြင္းရလဒ္ပိုေကာင္းေၾကာင္းအဲဗာတန္နည္းျပေျပာၾကား

အဲဗာတန္နည္းျပဆမ္အလာဒိုက္စ္က ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းကို အိမ္ကြင္းမွာ (၃)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္အျပီး သူ႕အသင္းသားေတြအေနနဲ႕ အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္ေတြမွာရလဒ္ပိုေကာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဗာတန္အသင္းဟာ ဂယ္ဖီဆစ္ဂါဆင္ ၊ အူမာနီဆီ ၊ တြန္ေဒးဗစ္စ္ တို႕ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႕အတူႏိုင္ပြဲရခဲ့တာျဖစ္ျပီး ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းအတြက္ေခ်ပဂိုးကိုေတာ့ မီလီဗိုဂ်ီဗစ္က သြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဗာတန္အသင္းဟာေနာက္ဆံုးကစားထားတဲ့ အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္(၂)ပြဲစလံုးကို အႏိုုင္ရရွိထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူတို႕ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တ့ဲ ပြဲစဥ္ (၉)ပြဲမွာ အဆိုပါအိမ္ကြင္း (၂)ပြဲတည္းသာလွ်င္ အႏိုင္(၃)မွတ္ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ပြဲစဥ္ေတြမွာ အဲဗာတန္အသင္းဟာ အေ၀းကြင္းပြဲစဥ္ေတြ အျဖစ္ ၀က္ဖို႕ဒ္ ၊ ဘန္ေလအသင္းေတြနဲ႕ သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

💬 | "We mastered the game very well today," – Sam Allardyce's verdict.

More: https://t.co/4AQAsyIW4n pic.twitter.com/NRXrl67gGJ

— Everton (@Everton) February 10, 2018