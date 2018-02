ဒါဘီႏိုင္ပဲြအျပီးမွာဟာရီကိန္းကိုခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့တဲ့ပိုခ်က္တီႏို

စပါးစ္အသင္းရဲ႕နည္းျပပိုခ်က္တီႏိုက အာဆင္နယ္အသင္းကို (၁)ဂိုးဂိုးမရွိနဲ႕အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ တစ္လံုးတည္းေသာအႏိုင္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ ဟာရီကိန္းကို အသင္းရဲ႕ လက္ရွိကာလနဲ႕ အနာဂတ္ အတြက္ အေရးပါတဲ့ကစားသမားျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

၀င္ဘာေလကြင္းမွာယွဥ္ျပိဳင္ကစားတဲ့ အဆိုပါဒါဘီပြဲစဥ္မွာ ဟာရီကိန္းက တစ္လံုးတည္းေသာ အဖိုးတန္အႏိုင္ဂိုးကို သြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဟာရီကိန္းဟာ ယခုႏွစ္ရာသီမွာ စပါးစ္ အသင္း အတြက္ ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္ (၃၃)ပြဲပါ၀င္ကစားထားျပီး (၂၃)ဂိုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။

“ သူဟာအသင္းရဲ႕လက္ရွိခ်ိန္နဲ႕ အနာဂတ္အတြက္အေရးပါတဲ့ ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ စြမ္း ေဆာင္ရရွိမႈကေတာ့ အံ့မခန္းပါပဲ။ သူ႕အတြက္ဂုဏ္ယူရပါတယ္။ ” လို႕ နည္းျပကေျပာပါတယ္။ စပါးစ္ အသင္းဟာေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္(၈)ပြဲမွာ ရံႈးပြဲမရွိတဲ့ မွတ္တမ္းေကာင္းတစ္ခုကိုရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲစဥ္ေတြထဲမွာ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းကို (၂)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိတဲ့ပြဲစဥ္ ၊ လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႕ တစ္ဖက္(၂)ဂိုးစီသေရက်ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

🗣️ The thoughts of today's match-winner after another big result in the #NorthLondonDerby this afternoon! #COYS pic.twitter.com/WJHY8OHXdI

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 10, 2018