ပရီးမီးယားလိဂ္မွာအေကာင္းဆံုးျပဳမူေနထိုင္တတ္တဲ့နည္းျပျဖစ္ေၾကာင္းေမာ္ရင္ဟိုေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုက သူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ အေကာင္း ဆံုး ျပဳမူေနထိုင္တတ္တဲ့ နည္းျပျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တကယ္လို႕ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီးဆုေပးမယ္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ဆု ကို သူရသင့္ ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေမာ္ရင္ဟိုရဲ႕ အဆိုပါေျပာစကားနဲ႕ အတိတ္က သူ႕ရဲ႕အျပဳအမူေတြက အနည္းငယ္ေတာ့ ကြဲလြဲ ေကာင္းကြဲလြဲေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာ္ရင္ဟိုက သူ႕အေနနဲ႕ အားလံုးျပီးျပည့္စံုတဲ့သူမဟုတ္ေပ မယ့္လည္း ပြဲစဥ္ေတြတိုင္း အသင္းသားေတြစိတ္တက္ၾကြလာေအာင္ ကြင္းေဘးကေန အားၾကိဳးမာန္ တက္နဲ႕ ညႊန္ၾကား ေပးခဲ့တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

“ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာအေကာင္းဆံုးျပဳမူေနထိုင္တတ္တဲ့နည္းျပဆုကို ကၽြန္ေတာ္ရသင့္တယ္လို႕ ရဲရဲၾကီး ေျပာရဲပါတယ္။ တကယ္ေျပာတာပါ။ အခုဆုိရင္ ဆုေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္။ တစ္ပတ္အတြင္းအေကာင္း ဆံုးကစားသမားဆု ၊ တစ္လတာအေကာင္းဆံုးနည္းျပဆု စသျဖင့္ေပါ့။ ကြင္းေဘးကေန အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျပီး အေကာင္းဆံုးျပဳမူေနထိုင္တတ္တဲ့ နည္းျပကိုလည္း ဆုတစ္ဆုေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီဆုကို ျပိဳင္ပြဲတာ၀န္ရွိသူေတြက မဲေပးသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္ျပိဳင္ပြဲၾကီးၾကပ္သူ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ က ိုမွ ျပသနာမရွာခဲ့ပါဘူး။ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းနဲ႕ပြဲမွာ အနီကဒ္ထိရံုကလြဲလို႕ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္ အေကာင္း ဆံုးျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ေပ်ာ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ပြဲစဥ္ အတြင္း သတိလြတ္တာေတြ ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈလြတ္သြားတာေတြမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုးသြမ္းသူ တစ္ေယာက္ကေန ျပီးျပည့္စံုတဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ၾကိဳးစား အား ထုတ္မႈနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္သြားေနတဲ့ ပံုစံတစ္ခုအတြက္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ ” လို႕ ေမာ္ရင္ဟိုကေျပာပါ တယ္။

Jose Mourinho, @JesseLingard and @AnthonyMartial are all up for January's @PremierLeague awards – get voting!

Manager of the Month ➡️ https://t.co/VX4DBuDa0H

Goal of the Month ➡️ https://t.co/IvPvkmd7cq pic.twitter.com/U724UzSzQt

— Manchester United (@ManUtd) February 7, 2018