(၄)ဂိုးသြင္းတဲ့အဂူရိုကိုဂြါဒီယိုလာခ်ီးက်ဴးေျပာၾကား

လက္စတာစီးတီးအသင္းကို အိမ္ကြင္းမွာ (၅)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႔ ဂိုးျပတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ သြင္းဂိုး (၄)ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ တိုက္စစ္မႉး အဂူရိုကို မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္း နည္းျပ ဂြါဒီယိုလာက ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

အဂူရိုဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲ ကစားထားတဲ့ ပြဲစဥ္(၁၀)ပြဲမွာ သြင္းဂိုး (၁၃)ဂိုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။ လက္ရွိခ်ိန္မွာ အသင္းရဲ႕ေနာက္ထပ္ သြင္းဂိုးအမ်ားႀကီးသြင္းယူေပးထားတဲ့ ဂါဘရီရယ္ဂ်ီဆပ္ ဟာလည္းဒဏ္ရာေၾကာင့္ အနားယူေနရပါတယ္။

ဒီရာသီမွာ အဂူရိုဟာ စုစုေပါင္းသြင္းဂိုး (၂၈)ဂိုး သြင္းယူေပးထားၿပီး သူ႔ရဲ႕ဂုိးသြင္းႏိုင္မႈအေပၚ ေက်နပ္မိေၾကာင္း နည္းျပ ဂြါဒီယိုလာက ေျပာပါတယ္။

A very valuable three points coupled with brilliant team play. And very happy for the goals ⚽⚽⚽⚽Thanks to everyone for your full support. C'mon City!!! pic.twitter.com/5HYzLwEFGw

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 10, 2018