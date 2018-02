မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းကို အႏိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း ကပ္စ္ပါရွမိုက္ကယ္ေျပာၾကား

လက္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ ဂိုးသမား ကပ္စ္ပါရွမိုက္ကယ္က လာမယ့္ပြဲစဥ္မွာ ေတြ႕ဆံုရမယ့္ မန္ခ်က္ စတာစီးတီး အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္ဟာ ခက္ခဲမွာျဖစ္ေပမယ့္လည္း သူတို႕အသင္းအေနနဲ႕ တန္ျပန္တိုက္စစ္ ေတြကေနတစ္ဆင့္ ႏိုင္ပြဲရနုိင္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

နည္းျပ ကေလာ့ဒ္ပ်ဴရယ္ရဲ႕ လက္စတာစီးတီးအသင္းဟာ စေနေန႕မွာ အေ၀းကြင္းပြဲစဥ္အျဖစ္ မန္ခ်က္ စတာစီးတီးအသင္းကို သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ျပီး ရွမိုက္ကယ္ကေတာ့ ဂိုးသြင္းခြင့္ အခြင့္အေရး ေတြရရွိဖို႕ ယံုၾကည္ေၾကာင္းဆုိပါတယ္။

Kasper Schmeichel sat down with LCFC TV ahead of Saturday's game against Manchester City.

Watch the full interview at https://t.co/2im1HcNnXR. pic.twitter.com/vSEblabcga

— Leicester City (@LCFC) February 9, 2018