နည္းျပမိုယက္စ္ရဲ႕ေကာလဟာလေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းျငင္းဆို

လက္ရွိအမွတ္ေပးဇယားရပ္တည္မႈ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းနည္းျပ မိုယက္စ္ဟာ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခံရဖုိ႕ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနေပမယ့္ လည္း နည္းျပရဲ႕အနာဂတ္ကို ရာသီကုန္မွ ဆံုးျဖတ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းဘက္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဗာတန္အသင္းနည္းျပေဟာင္း ဘီလစ္ထုတ္ပယ္ခံရျပီးေနာက္မွာ ေဒးဗစ္မိုယက္စ္ဟာ (၆)လ စာခ်ဳပ္နဲ႕ ျပီးခဲ့တဲ့နို၀င္ဘာလကစတင္ကာ နည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

မိုယက္စ္ဟာ စတင္ကိုင္တြယ္စဥ္တုန္းက အသင္းကို ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ ကာ တန္းဆင္းဇုန္မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေပးနိုင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ေတြက ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ရလဒ္ေတြဟာ ဆိုးရြားခဲ့ျပီး လက္ရွိတန္းဆင္းဇုန္ကအသင္းနဲ႕ (၃)မွတ္သာလွ်င္ကြာဟ ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ မိုယက္စ္အသင္းမွထြက္ခြာမယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

The Club has responded to a recent report regarding our manager. https://t.co/61L0b2gF1l

— West Ham United (@WestHamUtd) February 6, 2018