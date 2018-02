ခြင့္ျပဳခဲ့ရတဲ့ ပင္နယ္တီျပစ္ဒဏ္ေဘာေတြအေပၚ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ေမးခြန္းထုုတ္

လီဗာပူးလ္နည္းျပဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က စပါးစ္အသင္းနဲ႕ အန္ဖီးလ္မွာ တစ္ဖက္ (၂)ဂိုုးစီ သေရက်ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ ပင္နယ္တီနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ျပိဳင္ပြဲ ၾကီးၾကပ္သူေတြကိုု ေမးခြန္းထုုတ္လိုုက္ပါတယ္။

ဟာရီကိန္းရဲ႕ ပင္နယ္တီျပစ္ဒဏ္ေဘာအေၾကာင္းျပန္စဥ္းစားမယ္ဆိုုရင္ သူ႕ကိုု ကမၻာေပၚမွာ အမ်ားဆံုုးဒဏ္ေၾကးေငြပင္ခ်မွတ္ခံရနုုိင္ေၾကာင္း ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကေျပာပါတယ္။ အဆိုုပါပြဲစဥ္ရဲ႕ အခ်ိန္ပိုုမွာ လီဗာပူးလ္အသင္းမွ ဗန္ဒစ္က လမ္မယ္လာကိုု ျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္တယ္ဆိုုျပီး ပင္နယ္တီသတ္မွတ္ေပးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြင္းလယ္ဒိုုင္ ဂၽြန္ေမာ့စ္ဟာ မူလက ပြဲကိုုဆက္ကစားဖိုု႕ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အကူဒိုုင္ အက္ဒ္စမတ္ နဲ႕ စကားေျပာဆိုုျပီးေနာက္ သူ႕ရဲ႕ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုုေျပာင္းကာ ပင္နယ္တီသတ္မွတ္ ေပးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂၽြန္ေမာ့စ္ဟာ အဆိုုပါပင္နယ္တီကိုုခြင့္မျပဳခင္ ပြဲကစားခ်ိန္ (၈၇)မိနစ္မွာလည္း ပင္နယ္တီျပစ္ဒဏ္ေဘာတစ္ၾကိမ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး ဟယ္ရီကိန္းကန္သြင္းရာမွာ လီဗာပူးလ္ဂိုုးသမား ကာကြယ္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကေျပာၾကားရာမွာ – “ ဒါက ပင္နယ္တီေပးေလာက္စရာမဟုုတ္ပါဘူး။ လမ္မယ္လာက ဗန္ဒစ္ဆီေျပး၀င္လာခ်ိန္မွာ လူကၽြံေနပါတယ္။ ဗန္ဒစ္က ေနာက္ဆံုုးအခ်ိန္ မွာ သူ႕႕ကိုုျမင္လိုု႕ လႈပ္ရွားမႈရပ္လိုုက္ေပမယ့္ သူ႕ကိုုထိမိသြားတယ္။ လမ္မယ္လာက အဲဒီမတိုုင္ခင္ ကတည္းက လဲက်ျပီးသြားပါျပီ။ ကြင္းလယ္ဒိုုုင္က ပြဲကိုုဆက္ကစားေစေပမယ့္ စည္းၾကပ္ဒိုုင္က ဒါကိုု ဆံုုးျဖတ္လိုုက္တာပါ။ လူတိုုင္းအဲဒါကိုုျမင္တယ္။ ပထမပင္နယ္တီကလည္း လူကၽြံေဘာ ေတြထဲကတစ္ခုုပါပဲ။ ဒါက စည္းမ်ဥ္းအသစ္တစ္ခုုမ်ား လားလိုု႕ေတာင္ေတြးမိတယ္။ စပါးစ္ ကစားသမားေတြ ေဘာလံုုးေပးလိုုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဟာရီကိန္းက လူကၽြံေနခဲ့ပါတယ္။ အေျခအေနကေတာ့မေျပာင္းလဲလာပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္တန္းက ဒီဂ်န္ေဘာလံုုးကိုု ထိခဲ့ျပီး ဟာရီကိန္းကုုိ လူကၽြံေဘာျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ ဒါက ေကာင္းမြန္တဲ့ ခံစစ္ဗ်ဴဟာပါ။ သူတိုု႕ အဲဒီအခိ်န္မွာ ဘာေတြဘယ္လိုုဆံုုးျဖတ္လိုုက္ၾက တယ္မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တကယ္ပဲ ကြင္းလယ္ဒိုုင္နဲ႕ အကူဒိုုင္ ဘာေတြေျပာၾကလဲသိခ်င္ပါ တယ္။ ” လိုု႕ ဆုုိပါတယ္။

This is Twitter. Full of idiots. Anyone who can't see that VVD gifts Spurs the 2nd penalty needs a trip to Spec Savers. pic.twitter.com/PS14WLcKQ2

ဒါ့အျပင္ စပါးစ္အသင္းကစားသမားေတြဟာ မၾကာခဏ ဒိုုင္ဗင္ထိုုးခဲ့ျပီး လဲက်ခ်င္ခဲ့ၾကတယ္ လိုု႕ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ လမ္မယ္လာ ဒိုုင္ဗင္ထိုုးတာေတာ့မဟုုတ္ပါဘူး။ အဲဒီခ်ိန္မွာ သူခုုန္လုုိက္တာပါ။ သူေနာက္ကိုု ျပန္မၾကည့္ဘူး။ ေဘာလံုုးဘာျဖစ္သြားတယ္ဆိုုတာေတာင္မွ သူျပန္မၾကည့္ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေဒါသထြက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ဘာမွ မထူးလာပါဘူး။ အခုုကၽြန္ေတာ့္အလုုပ္ကဘာလဲ ေခါင္းစဥ္အၾကီးၾကီးတပ္ေျပာေနရမွာလား။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု အေရးယူ ဒဏ္ရိုုက္မွာလား။ ကၽြန္ေတာ္သာ အမွန္ေတြေျပာရင္ ေငြအမ်ားၾကီးဒဏ္ရိုုက္ခံရမလားေတာင္မသိပါဘူး။ အားလံုုး အမွားလုုပ္တာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ျပႆနာမဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျခအေနကိုု ေသခ်ာမျမင္လိုုက္ရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားေဘးထြက္ေနရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆံုုးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သင္ခန္းစာေတြရခဲ့တယ္။ ခုုေတာ့ လူေတြက ကၽြန္ေတာ္ေဘာလံုုးအေၾကာင္းဘာမွမသိဘူးဆိုု ျပီးထင္ေနၾကလိမ့္မယ္။ ဘာလိုု႕လဲဆိုုေတာ့ အဲဒါက လူကၽြံေနလိုု႕ပါ။ ဒုုတိယပင္နယ္တီကေတာ့ ဘယ္သူက ဘယ္ေနရာမွာလိုု႕ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ (၉ ၃)မိနစ္ေလာက္မွာ ပင္နယ္တီေပးေတာ့ ရာနႈန္းျပည့္ အဲဒီရလဒ္ပဲေပါ့။ ပထမပင္နယ္တီမွာလည္း ဟန္ေဆာင္လွဲခ်တယ္ဆိုုတာ အသိသာ ၾကီးပါပဲ။ တစ္ဖက္ကစားသမားက လဲက်ခ်င္ေနျပီး ဒီျပႆနာကိုုဖန္တီးေပးခ်င္ေန တာပါ။ ” လိုု႕ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က ေျပာပါတယ္။

စပါးစ္အသင္းနည္းျပပိုုခ်က္တီနိုုကေတာ့ ကြင္းလယ္ဒိုုင္ ဂၽြန္ေမာ့စ္ရဲ႕ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုု ခ်ီးက်ဴး ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျပိဳင္ပြဲၾကီးၾကပ္သူေတြရဲ႕ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာလည္း မွန္ကန္ေၾကာင္းေျပာပါ တယ္။

ပိုုခ်က္တီနိုုကေျပာၾကားရာမွာ – “ တခါတေလ ေစာဒကတက္လိုု႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတိုု႕ မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုုးျဖတ္တယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ခ်ီးက်ဴးရမွာပါ။ ဘာလိုု႕လဲဆိုုေတာ့ သူတိုု႕အလုုပ္က မလြယ္ကူတဲ့အလုုပ္ပါ။

ပရိသတ္ေတြကလည္း သူတိုု႕ရဲ႕အျမင္ကိုု အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

I was in the Kop today and watched an enthralling game with 2 sides going for the win, on reflection Spurs were very good and prob deserved the point albeit with the rub of the green on both penalty decisions, the battle for the top four will go all the way

Both of Spurs penalties shouldn’t have been given

Penalty 1, could Kane have stayed on his feet.? Yes he could, therefore he chose to go down so cheated

Penalty 2, the Spurs player flung himself infront of VVD to make sure he kicked him so cheating again#LFC #THFC #MOTD2

— Stud dô Tart (@BlueTweeter69) February 4, 2018