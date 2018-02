ယခုုတစ္ပတ္ပရီးမီးယားလိဂ္မွာေတြ႕ဆံုုမယ့္ အာဆင္နယ္နဲ႕ အဲဗာတန္အသင္းတုုိ႕ရဲ႕ပြဲစဥ္

ယခုုတစ္ပတ္မွာ အာဆင္နယ္အသင္းဟာ အဲဗာတန္အသင္းကိုု လက္ခံယွဥ္ျပိဳင္ကစားမွာျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ဆြမ္ဆီးအသင္းကိုုရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ရလဒ္ဆိုုးကေနျပန္လည္ရုုန္းထနိုုင္ဖိုု႕အတြက္အနုုိင္ကစားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အာဆင္နယ္ Vs အဲဗာတန္

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄)ရက္

အခ်ိန္- ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၀း၀၀)နာရီ

ကြင္း – အမ္းမရိတ္စ္ (အာဆင္နယ္)

Together again… @Aubameyang7 and @HenrikhMkh 😍

For more from training, check out our @instagram story 👉 https://t.co/ITBqSEiHRT pic.twitter.com/P2fVYDahic

— Arsenal FC (@Arsenal) February 2, 2018