အသင္းအေနနဲ႕ အေကာင္းဆံုုးၾကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း ကြန္တီေျပာၾကား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕နည္းျပ ကြန္တီက ဘုုန္းေမာက္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ အေကာင္းဆံုုးၾကိဳးစား ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ဘုုန္းေမာက္ အသင္းကိုု (၃)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုုတိယပိုုင္းမွာသြင္းယူခဲ့တဲ့ ေကာ္လန္၀ီလ္ဆင္ ၊ ဂ်ဴနီယာစတန္နီလပ္စ္ ၊ နသန္အာ့ခ္ တိုု႕ရဲ႕ သြင္းဂိုုးေတြနဲ႕အတူ ဘုုန္းေမာက္အသင္းဟာခ်ယ္ဆီးအသင္းကိုု အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ဂိုုးျပတ္အနိုုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲျပီးဆံုုးခ်ိန္မွာေတာ့ နည္းျပကြန္တီက အသင္းရဲ႕ ကစားပံုုအတြက္ ျပစ္တင္ဖိုု႕ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါ တယ္။

“ ဒီညက တကယ့္ကိုုခက္ခဲခဲ့တဲ့ပြဲပါ။ ဒါေပမယ့္ အားလံုုးသတိရမယ္ဆိုုရင္ မေန႕က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကတည္းက ဒီလိုုခက္ခဲမယ္လိုု႕ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ခက္ခဲတယ္ ဆိုုတဲ့ေနရာမွာ အေၾကာင္းအရင္းေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ တကယ္လည္းျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ေနာက္ပြဲအတြက္အာရံုုစိုုက္ရပါမယ္။ အားနည္းခ်က္ကိုုရွာဖုုိ႕ကေတာ့ လြယ္တာ ေပါ့။ ဒါက နည္းလမ္းအမွန္မဟုုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အျပစ္လည္းတင္မေနခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ အမွားေတြအတူလုုပ္ခဲ့တယ္ဆိုုတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ နိုုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အတူေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကသလိုု ရံႈးတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အရံႈးကိုုအားလံုုးမွ်ေ၀ခံစားၾကရမွာပါ။ ရိုုးသားစြာေျပာရရင္ကစားသမားေတြ အေကာင္းဆံုုးၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတိုု႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ ရည္ေတြက ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရံႈးခဲ့တယ္။ ဆိုုးရြားတဲ့ရံႈးနိမ့္မႈပါ။ ေဘာလံုုးအား ကစားဆိုုတာက ထင္သေလာက္မရိုုးရွင္းပါဘူး။ ျပင္ဆင္ရမယ္။ ေလ့လာရမယ္။ အေျခအေနအားလံုုးအတြက္ ျပင္ဆင္နုုိင္ဖိုု႕ၾကိဳးစားရမယ္။ ပြဲတိုုင္း ၊ ရာသီ တိုုင္းအတြက္ေပ့ါ။ ခုုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အေကာင္းဆံုုးျပိဳင္ရမယ္ဆိုုတာကိုု နားလည္ သေဘာေပါက္ဖိုု႕က အေရးအၾကီးဆံုုးပါ။ ဒီရာသီက ခက္ခဲမွာေသခ်ာပါတယ္။ ရုုန္းကန္ရမွာ ျဖစ္လိုု႕ အားလံုုးကိုု အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္လုုပ္ထားရပါမယ္။ အေျခအေနအားလံုုးကိုု ရာႏႈန္းျပည့္ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ အျမင့္ဆံုုးအဆင့္တစ္ခုုမွာ ဒီလူစာရင္း ကိုု အသံုုးခ်ရပါမယ္။ အေျခအေနအားလံုုးကိုုလည္း လက္ခံနိုုင္ရပါမယ္။ ဖိအားေတြကိုုေတာ့ ေျဖေလွ်ာ့လိုုက္ပါျပီ။ ၾကီးမားတဲ့တာ၀န္တစ္ခုု ၊ အလုုပ္တစ္ခုုကိုု နည္းျပအဖြဲ႕နဲ႕အတူ ကစားသမားေတြနဲ႕ပါတြဲလုုပ္ေနတယ္ဆိုုတာကိုု နားလည္ထားပါတယ္။ ” လိုု႕ နည္းျပ ကြန္တီကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ဒီပြဲစဥ္မွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းနဲ႕အတူ အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ အဆင့္ (၄)ေနရာထိေရာက္ခဲ့ရျပီး ဇယားထိပ္ဆံုုးမွ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းထက္ (၁၈)မွတ္ ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။

ကြန္တီကဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာ – “ ထိပ္ဆံုုး(၄)ေနရာအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ စိုုးရိမ္ရပါ မယ္။ ဒါက လြယ္ေတာ့မလြယ္ပါဘူး။ ဒါက ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ဟာပါပဲ။ ဒီလိုုအေျခအေနေတြကိုု အသင္းသားေတြလည္းစတင္နားလည္စျပဳလာျပီလိုု႕ ထင္ပါတယ္။ ခ်န္ပီယံလိဂ္တစ္ေနရာအတြက္ ဆက္လက္ယွဥ္ျပိဳင္သြားရမွာပါ။ ခုုထိေတာ့ ကစားသမားေတြ က အရမ္းအရမ္းကိုု ထိပ္တန္းအဆင့္မွာရွိေနေသးပါတယ္။ တကယ္လိုု႕ သူတိုု႕သာ ဒီလိုုမလုုပ္ နုုိင္ခဲ့ဘူးဆိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႕အမွတ္ေပးဇယားမွာ ဒီထက္ပိုုျပီး ဆိုုးသြားနိုုင္ပါတယ္။ ေဘာလံုုးအေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုု ဒီရာသီမွာ ခက္ခဲတယ္ဆိုုတာကိုုလည္း နားလည္ထားဖိုု႕လိုုပါ တယ္။ အေျခအေနမွန္ကိုု အမွန္အတိုုင္းသိနိုုင္ဖုုိ႕က အေရးၾကီးပါတယ္။ ရာသီကုုန္မွာ ခ်န္ပီယံ လိဂ္၀င္ခြင့္တစ္ေနရာရရင္ ေအာင္ျမင္တယ္လိုု႕ေျပာလိုု႕ရပါတယ္။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

ကြန္တီအေနနဲ႕အဲဒီလိုုေျပၾကားမႈေတြရွိေနေပမယ့္ ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕ပရိသတ္ေတြကေတာ့ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နွာေတြေပၚမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားထားၾကပါတယ္။

Making Giroud feel right at home.

This has to be the end of Cahill’s career

— Alfie Dinsey (@alfiedinsey) January 31, 2018