ေပါလ္စခိုုးလ္ကိုု နည္းျပအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ခန္႕အပ္ဖုုိ႕ စဥ္းစားေနတဲ့ ရိုုင္ယန္ဂစ္

ေ၀းလ္စ္လက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕နည္းျပ ျဖစ္သူရိုုင္ယန္ဂစ္ဟာ တစ္ခ်ိန္က သူနဲ႕မန္ခ်က္စတာ ယူနိုုက္တက္အသင္းမွာ အတူကစားခဲ့ဘူးတဲ့ အသင္းေဖာ္ ေပါလ္စခိုုးလ္ကိုု နည္းျပ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေခၚယူဖိုု႕ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရိုုင္ယန္ဂစ္နဲ႕ ေပါလ္စခိုုးလ္ တိုု႕ဟာ ၂၀၁၄ ခုုနွစ္တုုန္းက မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္း နည္းျပ လစ္လပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ယာယီနည္းျပအျဖစ္ အတူလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူး ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိခ်ိန္ထိေတာ့ လိုုအပ္ေနတဲ့ နည္းျပအဖြဲ႕၀င္ေနရာအတြက္ ဘယ္သူ ျဖစ္လာမလဲဆိုုတာကိုု အတည္မျပဳနုုိင္ေသးေၾကာင္းလည္း ရိုုင္ယန္ဂစ္က ေျပာပါတယ္။

We’re wishing #MUFC legend Ryan Giggs all the best in his new role as Wales manager. pic.twitter.com/PpG4XPAEO0

— Manchester United (@ManUtd) January 15, 2018