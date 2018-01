ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္းကစားမယ့္ ပြဲစဥ္ေတြအတြက္ အသင့္ျပင္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟာရီကိန္း ေျပာၾကား

ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္ အသင္းရဲ႕တုုိက္စစ္မွဴး ဟာရီကိန္းက သူတုုိ႕အသင္းအေနန႕ဲ လက္ရွိ ပံုုစံေကာင္းတစ္ခုုကိုုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမယ့္ ပြဲစဥ္ ေတြအတြက္စိန္ေခၚနိုုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိေနတယ္လိုု႕ ဆိုုရ မွာျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုုးကစားခဲ့တဲ့ ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္ (၁၁)ပြဲမွာ တစ္ပြဲသာလွ်င္ရံႈးပြဲၾကံဳေတြ႕ ထားပါ တယ္။ အဆိုုပါ ရံႈးပြဲဟာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းနဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္ျဖစ္ျပီး (၄)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စပါးစ္အသင္းဟာ လာမယ့္ တနဂၤေႏြေန႕မွာေတာ့ ေဆာက္သင္ မ္တန္အသင္းနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

စပါးစ္အသင္းအတြက္ ခက္ခဲမႈေတြစတင္မယ့္အခ်ိန္ကေတာ့ လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီ (၃၁)ရက္ေန႕ အိမ္ကြင္း မွာ မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္းကုုိ လက္ခံယွဥ္ျပိဳင္ရမယ့္ပြဲစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုုိပါပြဲစဥ္ အျပီး လီဗာပူးလ္ ၊ အာဆင္နယ္အသင္းတိုု႕နဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄)ရက္ေန႕မွာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းနဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္ကိုု ဆက္လက္ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

Very proud to become @Spursofficial's all time leading @premierleague goalscorer! More to come… ⚽ 👍 pic.twitter.com/qWfvH4qYjH

— Harry Kane (@HKane) January 13, 2018