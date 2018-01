စတုုတ္စီးတီးအသင္းနည္းျပရာထူးအတြက္ကမ္းလွမ္းမႈကိုု ျငင္းပယ္ခဲ့တဲ့ ဖေလာရက္စ္

၀က္ဖိုု႕ဒ္အသင္းရဲ႕နည္းျပေဟာင္း ဆန္းခ်က္ဇ္ဖေလာရက္စ္ ဟာ နည္းျပလစ္လပ္ေနတဲ့ စတုုတ္ စီးတီးအသင္းရဲ႕ နည္းျပရာထူးအတြက္ ကမ္းလွမ္းမႈကိုု ျငင္းပယ္ခဲ့တယ္လိုု႕ သိရပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ကပဲ နည္းျပေဟာင္း မာ့ခ္ဟုုခ်္ကိုု ထုုတ္ပယ္ခဲ့တဲ့ စတုုတ္စီးတီးအသင္းဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာ နည္းျပ လစ္လပ္လ်က္ရွိျပီး နည္းျပသစ္တစ္ဦးကိုု ခန္႕အပ္ဖိုု႕ ရွာေဖြေနပါတယ္။

စတုုတ္စီးတီးအသင္းအေနနဲ႕ မာ့ခ္ဟုုခ်္ရဲ႕ ေနရာကိုု အစားထိုုးဖိုု႕ ဖေလာရက္စ္ကိုု အရင္ဦးဆံုုး ကမ္းလွမ္းခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဖေလာရက္စ္ဟာ စတုုတ္စီးတီးအသင္းရဲ႕ ကမ္းလွမ္းမႈကိုု ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီးေနာက္ လက္ရွိ ကိုုင္တြယ္လ်က္ရွိတဲ့ လာလီဂါကလပ္ အက္စပန္ညိဳ အသင္းမွာသာ ဆက္ရွိေနဖိုု႕ ဆံုုး ျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

