ကြင္းလယ္လူပရစ္စ္ခ်က္ဒ္ကိုု ေပါင္(၁၄)သန္းျဖင့္ ဟက္ဒါစ္ဖီးလ္အသင္းေခၚယူ

ဟက္ဒါစ္ဖီးလ္ အသင္းဟာ ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းကေန ေနာ့၀ွစ္ခ်္ စီးတီးအသင္း ကိုု အငွားနဲ႕ သြားေရာက္ကစားေနတဲ့ အဂၤလန္ႏိုုင္ငံသား ကြင္းလယ္လူ အဲလက္စ္ပရစ္စ္ခ်က္ဒ္ ကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ (၁၄)သန္းနဲ႕ ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။

အသက္ (၂၄)ႏွစ္အရြယ္ ပရစ္စ္ခ်က္ဒ္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ (၁၈)လက စပါးစ္အသင္းကေန ေနာ့၀ွစ္ခ်္ အသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးေပါင္ (၈)သန္းနဲ႕ အငွားသြားေရာက္ကစားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ယခုုႏွစ္ရာသီအစမွာေတာ့ ဒဏ္ရာျပႆနာအခ်ိဳ႕နဲ႕ ရုုန္းကန္ခဲ့ရပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ ပရစ္စ္ခ်က္ဒ္အေနနဲ႕ ပရီးမီးယားလိဂ္ကိုု ျပန္လည္ေျခခ်ကစားႏုုိင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ျပီး ယခုုတစ္ပတ္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမယ့္ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ ဟက္ဒါစ္ဖီးလ္ အသင္း နဲ႕ အတူ ပြဲထြက္ပါ၀င္ကစားဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

