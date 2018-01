အိုုလံပီယာကိုု႕စ္အသင္းကိုု အငွားနဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့တဲ့ ကယ္ဗင္မီရာလက္စ္

အဲဗာတန္အသင္းရဲ႕တိုုက္စစ္မွဴး ကယ္ဗင္မီရာလက္စ္ဟာ ေနာက္ဆံုုးမွာေတာ့ ယခင္ကစားခဲ့ ဘူးတဲ့ ဂရိကလပ္အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ အိုုလံပီယာကိုု႕စ္ အသင္းကိုု အငွားနဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕က စားခဲ့ပါတယ္။

မီရာလက္စ္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ေႏြရာသီကမွ အဲဗာတန္အသင္းနဲ႕(၃)ႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္သစ္ တစ္ရပ္ကိုု ခ်ဳပ္ဆိုုခဲ့ေပမယ့္လည္း ယခုုႏွစ္ရာသီအတြင္း အသင္းမွာ အဓိက ကစားသမား အေနနဲ႕ ပါ၀င္ကစားခြင့္ သိပ္မရခဲ့ပါဘူး။

အဲဗာတန္ အသင္းနည္းျပေဟာင္း ေရာ္နယ္ကိုုးမန္း လက္ထက္မွာ မီရာလက္စ္အေနနဲ႕ တခ်ိဳ႕ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ပံုုမွန္ပြဲထြက္ကစားခြင့္ရေပမယ့္ လက္ရွိနည္းျပ ဆမ္အလာဒိုုက္စ္ တာ၀န္ယူခ်ိန္ ႏိုု၀င္ဘာလကတည္းကစလိုု႕ ပြဲထြက္ကစားခြင့္မရေသးပါဘူး။

↩️ | Kevin Mirallas has rejoined Olympiakos on loan until the end of the season.

အသင္းေဟာင္း အိုုလံပီယာကိုု႕စ္အေနနဲ႕ ကလည္း မီရာလက္စ္ကိုုေခၚယူဖိုု႕ ျပီးခဲ့တဲ့ လေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေစာင့္ၾကည့္ေနတာျဖစ္ျပီး လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ အငွားနဲ႕ ေခၚယူႏိုုင္ ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

မီရာလက္စ္ဟာ ယခင္ကစားခဲ့စဥ္တုုန္းက အိုုလံပီယာကိုု႕စ္အသင္းကိုု ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္နဲ႕၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ လိဂ္ဖလားခ်န္ပီယံဆုုရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သလိုု (၇၁)ပြဲ ပါ၀င္ကစားရာမွာ (၃၄) ဂိုုး သြင္းယူေပးႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ (၆)သန္းနဲ႕ အဲဗာတန္ အသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ေႏြရာသီက ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းကလည္း မီရာလက္စ္ကိုု အငွားနဲ႕ ေခၚယူဖုုိ႕ ၾကိဳးစားခဲ့ ေပမယ့္ သေဘာတူညီမႈမရရွိခဲ့ပါဘူး။

