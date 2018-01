ပြဲဦးထြက္ ဂိုုးသြင္းယူႏုုိင္ခဲ့လိုု႕ ေက်နပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဗန္ဒစ္နဲ႕ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္

လီဗာပူးလ္အသင္းက အဲဗာတန္အသင္းကိုု (၂)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ လီဗာပူးလ္ အသင္းရ႕ဲ ကစားသမားသစ္ဗန္ဒစ္က အသင္းအတြက္ ပထမဆံုုး ဂိုုးသြင္းယူႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ လိုု ဂိုုးသြင္းႏုုိင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဗန္ဒစ္ကိုုယ္တိုုင္ကေပ်ာ္ရႊင္ေနသလိုု နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က လည္း ေက်နပ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဗန္ဒစ္ဟာမၾကာေသးခင္ကပဲ လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ေနာက္တန္းကိုု အားျဖည့္ဖိုု႕အတြက္ စံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးေပါင္ (၇၅)သန္းနဲ႕ ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဲဗာတန္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာေတာ့ လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ အဖိုုးတန္သြင္းဂိုုးကိုု သြင္းယူ ေပးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

