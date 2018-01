ကြင္းလယ္ဒိုုင္အေပၚ ထပ္မံေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခဲ့တဲ့ အာဆင္၀င္းဂါး

အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ အာဆင္၀င္းဂါးက ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ တစ္ဖက္(၂)ဂိုုး စီ သေရ က်ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဘက္ကိုု ပင္နယ္တီျပစ္ဒဏ္ေဘာသတ္မွတ္ေပးခဲ့တဲ့ ကြင္းလယ္ဒိုုင္ အန္ေသာ္နီေတလာ ရဲ ႕ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အေပၚကိုု ျပစ္တင္ေ၀ဖန္လိုုက္ပါတယ္။

ဒါဟာ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းနဲ႕ ပဲြစဥ္မွာ ပင္နယ္တီ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တဲ့ ကြင္းလယ္ဒိုုင္ မိုုက္ဒင္းန္ ကိုု ေ၀ဖန္မႈျပဳလုုပ္ခဲ့အျပီး အာဆင္၀င္းဂါးရဲ႕ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈလည္းျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။

ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ ပြဲကစားခ်ိန္(၆၃)မိနစ္မွာပဲ ၀ီရိႈင္းယားရဲ႕သြင္းဂိုုးနဲ႕ အာဆင္နယ္အ သင္းက ဦးေဆာင္ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ပြဲကစားခ်ိန္(၆၇)မိနစ္မွာ ပင္နယ္တီစည္း အတြင္း ဘယ္လာရင္အေနနဲ႕ ဟာဇက္ကိုု ဟန္႕တားရာမွာ ဟာဇက္လဲက်ခဲ့တာေၾကာင့္ ကြင္း လယ္ဒိုုင္က ပင္နယ္တီျပစ္ဒဏ္ေဘာသတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဆိုုပါပင္နယ္တီကိုု ဟာဇက္ ကပဲ ေခ်ပဂိုုးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရယူခဲ့ပါတယ္။

After Hazard's cross is blocked, he wins the resulting ball and is fouled by Bellerin for a penalty which he steps up to convert. 1-1. #CFC pic.twitter.com/UDXy0BuVFO — Chelsea GIFs (@ChelseaGIFs) January 3, 2018

အဲဒီေနာက္ (၈၄)မိနစ္မွာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းက မားကိုု႕စ္ အလြန္ဆိုုရဲ႕ သြင္းဂိုုးနဲ႕ျပန္လည္ဦး ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္လာရင္က ေနာက္ဆံုုးမိနစ္မွာ ေခ်ပဂိုုးသြင္းယူခဲ့တာေၾကာင့္ တစ္ဖက္ (၂) ဂိုုးစီသေရရလဒ္နဲ႕ ျပီးဆံုုးခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း ပင္နယ္တီျပစ္ဒဏ္ေဘာသတ္မွတ္ ေပးခဲ့မႈအေပၚ ေဒါသထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

အာဆင္၀င္းဂါးကေျပာၾကားရာမွာ ေတာ့ – “ ဒီပြဲစဥ္မွာလည္း ကြင္းလယ္ဒိုုင္ရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုုဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကိုု အရင္ကလည္းၾကံဳ ဘူးတာပဲေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒါကိုုျပန္ျပီးသံုုးသပ္ရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ၾကိဳးစားခဲ့သမွ်က အလကားျဖစ္ခဲ့ျပီး အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ အဆင့္(၆)ေနရာမွာပဲ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြက ထိပ္တန္းအဆင့္မွာရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ကံတရား ကမ်က္ႏွာသာမေပးခဲ့ပါဘူး။ ဒါကိုု ကၽြန္ေတာ္ အျပင္းအထန္ေစာဒကတက္ပါတယ္။ ၀က္စ္ဘရြန္း အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေျဖၾကားခဲ့တဲ့ အင္တာဗ်ဴးေတြကိုုျပန္ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္အမ်ားၾကီး ဆံုုးရံႈးခဲ့ရပါတယ္။ ပြဲျပီးရင္ဘာေျဖရမလဲဆိုုတာကိုု ကၽြန္ေတာ္သိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာသမွ်ကိုု ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ယူရဲပါတယ္။ ” လုုိ႕ ဆုုိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အာဆင္၀င္းဂါးက သူတုုိ႕ရဲ႕ ျမိဳ႕ခံျပိဳင္ဘက္ စပါးစ္အသင္းနဲ႕ ဆြမ္ဆီးအသင္းတိုု႕ရဲ႕ပြဲစဥ္မွာ စပါးစ္အသင္းရခဲ့တဲ့ ပထမဂိုုးဟာလည္း လူကၽြံေဘာသတ္မွတ္ခဲ့သင့္ေၾကာင္းဆိုုပါတယ္။

Hazard’s dive for that penalty was as bad as the decision to give it. Still, Chelsea back in it now. — Garry Hayes (@garryhayes) January 3, 2018

Anthony Taylor is the referee who booked Fabregas at Southampton the other year, when he was blatantly brought down for a penalty. He genuinely is an embarrassment. — Kelvin Barker (@ChelseaKelv) January 3, 2018

I'm a Chelsea fan….it wasn't a penalty..that was way too soft — Del Bay (@bayour20) January 3, 2018

If Chelsea win this game I will be livid. No way is that ever a penalty. So unfair that Chelsea get back into the game like that. — 👑Mark (@TonyMxrtialFC) January 3, 2018

Don’t get the debate about Chelsea’s penalty. Bellerin kicked Hazard. Doesn’t matter how Hazard fell, that’s a penalty. All day. #AFCvCFC — Antony D'Angelo (@Antony_DAngelo) January 3, 2018

Dear @SkyFootball – I think there may be some confusion, so just to clarify: If a defending player kicks an attacking player’s foot in the penalty area, it’s a penalty. You’re welcome. Much love x — Kelvin Barker (@ChelseaKelv) January 3, 2018

“ ဒိုုင္လူၾကီးေတြက ပရိသတ္နဲ႕ မရင္ဆိုုင္ရပါဘူး။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြ မတက္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတိုု႕ဘာလုုပ္လုုပ္ အေၾကာင္းမဟုုတ္ပါဘူး။ တကယ္လိုု႕ညကပြဲကိုုသာၾကည့္ခဲ့မယ္ ဆိုုရင္ သူတိုု႕အေပၚ ဘာမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာမ်ိဳးမေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာမွေျပာင္းလဲလာ မွာလည္း မဟုုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အေကာင္းဆံုုး လိုုက္ေလ်ာညီေထြေနႏိုုင္ဖိုု႕ပဲလိုု ပါတယ္။ စပါးစ္အသင္းနဲဲ႕ပြဲမွာလည္း ဒီလိုုမ်ိဳးျဖစ္ပြားခဲ့ေပမယ့္ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဘာမွမေျပာတာ ကိုုၾကည့္ရင္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘူးဆိုုတာ အသိသာပါ။ ” လိုု႕ အာဆင္၀င္းဂါးကေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။

ခ်ယ္ဆီးနည္းျပ ကြန္တီကေတာ့ အာဆင္၀င္းဂါးနဲ႕ ဒီေနရာမွာ အျမင္တူညီေပမယ့္လည္း နည္းျပ တစ္ဦးအေနနဲ႕ ဘာပဲဆံုုးျဖတ္ဆံုုးျဖတ္ လက္ခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္းဆိုုပါတယ္။

“ ပင္နယ္တီေပးေလာက္စရာလိုု႕ မျမင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ခံရပါမယ္။ ကြင္းလယ္ဒိုုင္ရဲ႕ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုု အသိအမွတ္ျပဳရပါမယ္။ နည္းျပတစ္ဦးအတြက္ အလဟႆ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ကြင္းလယ္ဒိုုင္ရဲ႕ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုုေတာ့ လက္ခံရမွာပါပဲ။ ” လိုု႕ ခ်ယ္ဆီးနည္းျပကြန္တီကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။