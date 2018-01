သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဒါသထြက္ခဲ့ရတဲ့ မာ့ခ္ဟုုခ်္

စတုုတ္စီးတီးအသင္းရဲ႕နည္းျပ မာ့ခ္ဟုုခ်္္ဟာ နယူးကာဆယ္အသင္းကိုု (၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ တဲ့ ပြဲစဥ္အျပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သူ႕ရဲ႕ပြဲထြက္လူစာရင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းေၾကာင့္ စိတ္ဆိုုးေဒါသထြက္ကာ တုုန္႕ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

မာ့ခ္ဟုုခ်္ဟာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းကိုု (၅)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္ရဲ႕ ပြဲထြက္လူစာရင္းမွာ ကစားသမားအခ်ိဳ႕ကိုု အနားေပးခဲ့ပါတယ္။ အဆိုုပါပြဲစဥ္ဟာ ၂၀၁၇ အတြက္ မာ့ခ္ဟုုခ်္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုုးပြဲစဥ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုုးကစားခဲ့ဲတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ မာ့ခ္ဟုုခ်္အေနနဲ႕ အဓိက ကစားသမားအခ်ဳိ႕ ထည့္သြင္းအသံုုးျပဳခဲ့ေပမယ့္ အလုုပ္မျဖစ္ခဲ့ဘဲ နယူးကာဆယ္အသင္းကိုု တစ္ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရပါတယ္။ စတုုတ္စီးတီး အသင္းဟာ ေနာက္ဆံုုးယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္ (၅)ပြဲမွာ ရံႈးပြဲ (၃)ပြဲၾကံဳေတြ႕ ထားပါတယ္။

