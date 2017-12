ဒိုုင္ေတြအေနနဲ႕ ကစားသမားေတြကိုုကာကြယ္ေပးဖို႕လိုုအပ္ေၾကာင္း ဂြါဒီယိုုလာေျပာၾကား

အဂၤလန္မွာရွိတဲ့ ျပိဳင္ပြဲတာ၀န္ရွိသူေတြဟာ ကစားသမားေတြကိုုကာကြယ္ဖုုိ႕ ပိုုျပီးလုုပ္သင့္ ေၾကာင္း မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕နည္းျပ ဂါြဒီယိုုလာက ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ဂါြဒီယိုုလာဟာ အဆိုုပါ အၾကံျပဳခ်က္ကိုု ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းနဲ႕ ဂိုုးမရွိသေရက်ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ အျပီးမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုုပါသေရရလဒ္ေၾကာင့္ မန္ခ်က္စတာ စီးတီးအသင္းရ႕႕ဲႏိုုင္ပြဲဆက္မႈဟာလည္း ရပ္တန္႕ခဲ့ရပါတယ္။ အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ မန္ခ်က္စတာစီးတီး အသင္းဟာ ဂိုုးေပါက္ျခိ္မ္းေျခာက္ခြင့္ အခြင့္အေရးေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အထင္ရွား ဆံုုးအေနနဲ႕ ဒီဘရိုုင္းရဲ႕ တုုိက္စစ္ဆင္မႈကိုု ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းမွ ေဂ်ဆင္ပန္ခၽြန္းဟန္႕ တားရာမွာ ျပင္းထန္ခဲ့ျပီး ဒီဘရိုုင္းကိုု လူနာထမ္းစဥ္ေပၚေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။

သတင္းေတြအရ ဒီဘရိုုင္းရဲ႕ ဒဏ္ရာဟာ ျပင္းထန္မႈမရွိေပမယ့္လည္း ဂြာဒီယိုုလာကေတာ့ ကြင္းလယ္ဒိုုင္ေတြအေနနဲ႕ ဒီလိုုျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Nasty challenge this. But should Jason Puncheon have been sent off? pic.twitter.com/xseTJUrNmt

