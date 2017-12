ဒိုုင္ေတြရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အာဆင္၀င္းဂါး

အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ အာဆင္၀င္းဂါးဟာ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းနဲ႕ ပြဲစဥ္မွာ ျပိဳင္ဘက္ အသင္းကိုု အျငင္းပြား ဖြယ္ရာပင္နယ္တီျပစ္ဒဏ္ေဘာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရျပီးေနာက္ ဒိုုင္ေတြရဲ႕ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းထုုတ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုုပါပြဲစဥ္ ပြဲျပီးဆံုုးခါနီးမွာ အာဆင္နယ္အသင္းဟာ (၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ဦးေဆာင္ႏိုုင္ခဲ့ျပီး ပြဲကစားခ်ိ္န္(၈၈)မိနစ္မွာ အာဆင္နယ္ေနာက္ခံလူ ေကာ္လံခ်ိန္ဘာဟာ ပင္နယ္တီစည္း အတြင္းမွာ လက္နဲ႕ေဘာလံုုးကိုုထိတယ္ဆိုုျပီး ပင္နယ္တီ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

အဆိုုပါ ဒိုုင္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အာဆင္၀င္းဂါးနဲ႕ အသင္းသားေတြဟာ ေဒါသထြက္ခဲ့ၾက ရျပီး ပြဲအျပီးမွာ ကြင္းလယ္ဒိုုင္ မိုုက္ခ္ဒင္းန္ ကိုု အျပင္းအထန္ေစာဒကတက္ခဲ့ပါတယ္။

So glad Mike Dean doesn’t appear arrogant on the pitch during games… So glad he communicates with players as well…

