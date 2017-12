လူကာကူကို အနားယူခိုင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ေမာ္ရင္ညိဳ

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္နည္းျပ ေမာ္ရင္ညိဳက အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မွဴး လူကာကူကို အားလပ္ရက္ေပးလိုေပမယ့္ အသင္းတြက္ကလည္း လိုအပ္ေနတာ ေၾကာင့္ စဥ္းစားရခက္ေနပါတယ္။

လူကာကူဟာ အဲဗာတန္အသင္းကေန ေပါင္ ၇၅ သန္းနဲ႔ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အသင္းရဲ႕ ပြဲစဥ္တိုင္းကို ၀င္ေရာက္ ကစားေနခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

The boss on Romelu Lukaku: “Now, it is 20 [consecutive] matches in the Premier League [for him]. I think for a striker, for any player, it’s absolutely incredible. The guy is fantastic for me and the team, and he gives absolutely everything, I have no criticisms.” #MUFC pic.twitter.com/dcBlPjsX54

— Manchester United (@ManUtd) December 29, 2017